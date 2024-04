Hat dem Vernehmen nach in den vergangenen Jahren weitertrainiert: Marcel Hirscher aus Annaberg im Salzburger Land.

Von Korbinian Eisenberger

Für einen, der weg war, war dieser Mann ganz schön oft da. Man sah ihn etwa im Dezember 2022 beim Weltcup in Alta Badia, Südtirol, im Zielraum stehen, mit dicker Mütze getarnt, aber doch entdeckt und alsbald umzingelt von allerlei Skivolk. Wann immer man Marcel Hirscher zuletzt im Dunstkreis der weltbesten Skirennläufer zu Gesicht bekam, war er nicht wie einst im Outfit des österreichischen Verbands (ÖSV) unterwegs, sondern mit einem längst nicht mehr so neuen Team: seiner eigenen Skifirma. Und es passt, dass Hirschers Vertraute nun von einem "No Comeback" sprechen. Weil nur zurückkehren kann, wer wahrhaftig weg war.