Es gibt Fotos, die erzählen weit mehr als den Moment, die konkreten Ereignisse, die auf ihnen abgelichtet sind. Weil der Betrachter gar nicht anders kann, als im Rückblick den Beginn einer sehr viel größeren Geschichte zu sehen: Das Foto, das am 21. April 1985 in Estoril aufgenommen wurde, gehört zu den ikonischen Aufnahmen der Formel 1, man verliert sich in den herrlichen Details dieses Wimmelbilds der Sportgeschichte.

Ein mit Zigarettenwerbung zugekleisterter Rennwagen biegt nach dem Grand Prix in Portugal ein in den sogenannten Parc fermé. Der Rennfahrer mit einem auch für damalige Verhältnisse kreischend kanariengelben Helm streckt seinen linken Arm aus dem Cockpit. Seine behandschuhte Faust fährt wie zum Trotz durch die dicken Wassertropfen der Gischt, die seine Reifen aufwirbeln. Im Hintergrund drängen sich Zuschauer in Regenponchos und unter Regenschirmen vor dem Zaun; und rechts, genau dort, wo heutzutage kein Teamchef mehr stehen würde, steht ein Teamchef mit Bomberjacke und Stetson-Mütze: nicht hinter dem Kommandostand, nicht im Schutze der Boxenmauer, sondern am Scheitelpunkt der Kurve, inmitten des Geschehen. Dort tanzt Peter Warr auf der Stelle, fährt die Arme zur Begrüßung aus wie ein Albatros seine Flügel. Warr sieht aus, als wolle er nicht nur den Piloten begrüßen, sondern sich am liebsten vor die Haube schmeißen, um den ganzen Rennwagen in den Arm zu nehmen.

Was das Foto nicht zeigt, dafür aber die Aufnahmen des bewegten Bildes: Wie der damals 25-jährige Ayrton Senna nach dem ersten Sieg seiner Formel-1-Karriere nicht sitzen bleibt im Cockpit, sondern aufsteht und schon halb rauswippt mit seinem Oberkörper aus dem Lotus, ehe er dann um die Kurve biegt, wo er Peter Warr fast über den Haufen fährt.

"Man hatte das Gefühl, dass er als Einziger nicht im Regen fuhr"

Detailansicht öffnen 1985 sitzt Senna im Lotus-Renault 97T, zum ersten Mal fährt er ein Formel-1-Auto, mit dem sich Rennen gewinnen lassen. (Foto: imago/Sven Simon)

Wenn es regnet, erzählt die Formel 1 ihre besten Geschichten. Weil dann die Fahrer in diesem von Physik und Ingenieurwissenschaften diktierten Sport zurückgeworfen werden auf ihr Talent. Wenn es regnet in der Formel 1, dann zeigt sich das Können der Fahrer, weil der Regen die unterschiedlichen Voraussetzungen nivelliert, welche die Technik beisteuert. Der Regen teilt das Feld in jene, die abfliegen, und jene, die fliegen. Das war schon vor dem 21. April 1985 so, und so ist es noch heute. Doch Ayrton Sennas Gleitflug über die Pfützen in Estoril ist so etwas wie die Referenz aller Regenfahrten. Eine Blaupause zur Vermeidung des Aquaplanings bei Höchstgeschwindigkeit. Wenn immer Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Max Verstappen nach ihm auf der nassen Strecke zauberten, dann wurden Erinnerungen geweckt an jenen kalten Apriltag in Sennas liebstem europäischem Land, in dem die Menschen seine Sprache sprechen.

An diesem Sonntag vor 35 Jahren in Estoril werden Menschen zu Bewunderern eines Rennfahrers, der vielen bis heute als der beste der Geschichte gilt. Gerard Ducarouge, der Chef-Designer von Sennas Lotus, schwärmte noch Jahre später über die "unglaubliche fahrerische Leistung" des Brasilianers: "Beim Betrachten eines Videos des Rennens entsteht der verblüffende Eindruck, dass er auf einer anderen Strecke als alle anderen Fahrer unterwegs war", sagt er: "Ayrton überholte die Leute außen und innen. Man hatte das Gefühl, dass er als Einziger nicht im Regen fuhr." Senna überholt zwar tatsächlich außen und innen, er macht aber keine einzige Position gut, weil er von der Pole Position, der ersten seiner Karriere, in das Rennen gestartet ist und niemanden vorbeilässt. Alle seine Manöver sind Überrundungen.

Als er schließlich die Zielflagge nach mehr als zwei Stunden erblickt, hat Senna nicht nur einen Vorsprung von mehr als einer Minute herausgefahren und auch noch die schnellste Runde vorgelegt. Er hat zudem das außergewöhnliche Versprechen eingelöst, das er eine Saison zuvor gezeigt hatte, als er als Rookie bei ähnlich miserablem Wetter in Monaco in einem unterlegenen Toleman einen brillanten zweiten Platz hinter Alain Prost herausgefahren hatte - seinem späteren Teamkollegen bei McLaren, mit dem er sich die Mutter aller Stallrivalitäten liefern wird.

Im Jahr 1985 steht Senna zum ersten Mal ein Auto zur Verfügung, mit dem sich Rennen gewinnen lassen. Der Lotus-Renault 97T läuft gut. Theoretisch. Ausgerechnet beim Saisonauftakt in seiner Heimat muss Senna allerdings, auf Position drei liegend, mit einem Elektrikdefekt aufgeben. Sein Teamkollege Elio de Angelis beendet das Rennen in Rio de Janeiro als Dritter hinter Alain Prost, der schon damals McLaren fährt, und Michele Alboreto im Ferrari. Schon vor dem zweiten Rennen in Estoril ahnt Senna, dass er teamintern liefern muss. Und er liefert.

Detailansicht öffnen Keiner erspürt an diesem Tag im Regen von Estoril die Linie so wie Ayrton Senna im Lotus. (Foto: imago images / Motorsport Images)

Die dunklen Regenwolken ziehen erst kurz vor dem Start herauf, ein Sturm drückt sie vom Atlantik über die Strecke. Dem junge Rennfahrer auf der Pole Position dämmert es, dass er gut starten sollte. Um sich den gerade unter feuchten Rennbedingungen elementaren Vorteil der freien Bahn zu erhalten. Solange niemand vor ihm fährt, gibt es auch keine Reifen, die den Regen aufwirbeln und Gischt auf seinem Visier verteilen. Senna startet gut genug, um vor der ersten Kurve noch immer in Führung zu liegen. Vor de Angelis, der bei trockenen Bedingungen in der Qualifikation mehr als eine Sekunde langsamer war als Senna, sich dann aber unmittelbar nach dem Start vorkämpft auf Platz zwei.

Von da an fährt Senna ein einsames Rennen.