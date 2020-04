Es ist ja nicht so, als bringe der gesamtgesellschaftliche Rückzug ins Häusliche, den die globale Epidemie als Tribut fordert, nichts Erhellendes mit sich. Wie man nun weiß, erschließt er neuerdings Zugänge zu den geheimnisumwitterten Plätzen dieses Planeten. Etwa zu Neumüli. Jenem Bauernhof im Kanton Thurgau, den sich der Rennfahrer Sebastian Vettel vor Jahren gekauft hat, um sich dorthin in der rennfreien Zeit zurückzuziehen wie die Schildkröte in ihren Panzer. Und von dem man bislang allenfalls sicher wusste, dass er gelegen ist zwischen Ellighausen und Hugelshofen. Das galt bis zu diesem Donnerstag, einer Schalte in der Früh.

Sebastian Vettel sitzt vor einer Webcam, er hat geladen zu seiner ersten Videokonferenz in der Coronapause der Formel 1. Im Hintergrund ist ein hübscher Raum mit Wänden und Decke aus Fachwerk zu sehen. Sein Wohnzimmer? Sein Arbeitszimmer? Egal. Was das denn wohl für Bilder seien, die dort hinter ihm hübsch eingerahmt hingen? Fragt ein Journalist. Och, sagt Vettel. Er steht auf, holt eines der Bilder von der Wand, auf dem sich Form und Gestalt zu verflüchtigen scheinen. Es sei gemalt von einem relativ unbekannten deutschen Künstler, sagt Vettel, er gebe zu: "Es ist eher abstrakt. Also kein Auto." Große Freude in der virtuellen Runde.

Denn mal so gefragt: Waren Rennwagen jemals abstrakter als in dieser Coronapause der Gesellschaft, die unweigerlich Besitz ergriffen hat von der Formel 1?

Es geht noch um Details, vor allem wohl um die Vertragslaufzeit

Vettel hat nicht nach Neumüli geladen, um seine Kunstgalerie zu präsentieren. Und er hätte nie geladen, wäre er nicht imstande, eine befriedigende Antwort zu geben auf die bohrende Frage, die um seine Zukunft als Rennfahrer kreist. Sein Vertrag bei Ferrari läuft zum Saisonende aus. Vor wenigen Tagen hatte sich Mattia Binotto, Vettels Teamchef, zwar mit einer Lobhudelei auf seinen weltmeisterlichen Angestellten zitieren lassen, aber noch nicht mit der Verkündung einer Unterschrift. Vettel sei "eine authentische und aufrichtige Person. Er liebt seinen Job, er liebt ihn wirklich, und das ist einer der Gründe, warum auch wir bei Ferrari ihn so sehr schätzen", sagte Binotto. Seit Donnerstag ahnt man: Einer Einigung mit Vettel stehen offenbar keine unüberwindlichen Hindernisse mehr im Weg. Es geht noch um Details, vor allem wohl um die Vertragslaufzeit.

"Irgendwann sitzt man natürlich am gemeinsamen Tisch", sagt Vettel in Anspielung an das Gebot des Social Distancing. "Es kann aber auch sehr viel ohne den gemeinsamen Tisch laufen." Dann erzählt er, dass nach der Last-Minute-Absage des Formel-1-Auftakts in Melbourne, im Zuge dessen die Teams ihre Fabriken in einen Lockdown geschickt hatten, "alles auf Stopp" gewesen sei. "Auch die Vertragsverhandlungen." Wenn das erste Rennen nun erst im Juni oder Juli stattfinde, sagt Vettel, "dann haben wir noch genug Zeit - ich will nicht sagen: um es aus dem Weg zu räumen - aber zu Ende zu besprechen."

Was es wohl noch aus dem Weg zu räumen gibt? Verrät Vettel indirekt: "In der Vergangenheit hatte ich immer Verträge, die drei Jahre liefen. Ich bin einer der erfahrensten Rennfahrer, aber ich bin nicht der älteste. Ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht ein Alterslimit gibt."

Der Satz lässt sich gut so deuten, als habe ihm Ferrari einen Einjahresvertrag angeboten.