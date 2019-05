11. Mai 2019, 22:29 Uhr Formel-1-Rennen in Deutschland "Vor leeren Rängen zu fahren, kann nicht das Ziel sein"

Hockenheimring-Geschäftsführer Georg Seiler spricht über die unsichere Zukunft der Formel 1 in Deutschland und die Euphorie, die Mick Schumacher auslöst.

Interview von Philipp Schneider

SZ: Herr Seiler, der Rechteinhaber Liberty Media legt fest, dass die Rennserie kommendes Jahr in zwei neuen Ländern fahren wird. Gesichert ist Hanoi in Vietnam. Auch ein Rennen in Zandvoort in den Niederlanden ist angedacht. Gerade hat Geschäftsführer Chase Carey verkündet: "Das heißt, dass wir nicht alle aktuellen Rennen behalten können." Wünschen Sie sich manchmal Bernie Ecclestone als Verhandlungspartner zurück?

Georg Seiler: Mit Bernie waren Verhandlungen immer sehr leicht, weil er als Einzelperson entscheiden konnte. Von heute auf morgen.

Wie hatte man sich das damals vorzustellen? Da trafen Sie Ecclestone, aßen ein Steak, tranken Wein - und fertig war der Vertrag?

Manchmal aßen wir auch zwei Steaks. Und dazu ein Dessert. Aber ganz so einfach war es dann auch wieder nicht. Wir haben zunächst über die Rahmenbedingungen gesprochen. Und dann hat jeder intern seine Hausaufgaben gemacht. Den letzten großen Vertrag haben wir im Jahr 2001 mit Ecclestone geschlossen. Der lief zehn Jahre. Das, was folgte, waren Ergänzungen. Aber man hatte immer nur mit Ecclestone zu tun in den Gesprächen. Und er war immer ein fairer und vertrauensvoller Partner. Die Zeit war auch ein Faktor. Wenn man 40 Jahre mit jemandem partnerschaftlich auskommt, dann wirkt sich das auf das Verhältnis aus. Auch wenn es an den Zahlen nichts ändert.

In diesem Jahr gastiert die Formel 1 noch auf dem Hockenheimring. Wie laufen die Verhandlungen mit Liberty Media für 2020?

Bei Liberty Media muss man längere Wege gehen. Auch weil wir uns das klare Ziel gesetzt haben: Wir legen nicht drauf. Wir wollen keine Verluste machen mit der Formel 1. Dass das nicht einfach ist, weiß auch Liberty Media. Weil wir keinerlei Förderung erhalten, sind die Summen in den Verträgen, die Liberty sonst abschließt, mit uns nicht machbar. Wir verhandeln, aber eigentlich haben wir nur eine Chance, wenn ein anderer Grand Prix ausfällt und der Deutschland Grand Prix explizit gewünscht wird von Liberty. Wenn allein die Gebühr entscheidet, sieht es relativ schlecht aus für uns.

Auf der Strecke in Barcelona könnte die Formel 1 am Sonntag zum vorerst letzten Mal fahren. Die Stadt Barcelona hat angekündigt, ab 2020 ihre finanzielle Unterstützung einzustellen. Dann wäre die Situation ähnlich wie am Hockenheimring?

Die Rechnung ist einfach: Wenn es zwei neue Strecken geben wird und die Zahl der Rennen bei 21 bleibt, muss mindestens eine Rennstrecke rausfallen. Vermutlich Silverstone, Monza, Barcelona, Mexiko, oder wir.

Allesamt Traditionsstrecken, deren Verträge in diesem Jahr auslaufen. Täuscht der Eindruck, oder war der ebenfalls profitorientierte Bernie Ecclestone etwas weniger profitorientiert als Liberty Media? Hat Ecclestone ein wenig mehr Rücksicht genommen auf die Tradition der Formel 1?

Ecclestone hat auch schon Verträge geschlossen, die lukrativ waren. Aber am Ende ist Liberty Media ein Wirtschaftsunternehmen. Dafür muss man Verständnis haben. Ich würde mir lediglich wünschen, dass wir als Traditionsstrecke eine andere oder eine besondere Rolle einnehmen. Dieser Sport kann ausbluten, wenn es weniger bis gar keine Traditionsstrecken mehr gibt. Nur vor leeren Rängen zu fahren in Ländern, die keinerlei Motorsporttradition haben, das kann nicht das Ziel der Besitzer dieser Serie sein. Liberty Media hat mehrfach versichert, dass ihnen Tradition wichtig ist. Jetzt wird man sehen, wie wichtig sie ihnen wirklich ist. Und inwiefern sie bereit sind, finanzielle Kompromisse einzugehen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie mit Liberty Media eine Vereinbarung für ein Rennen 2020 treffen können?

Letztes Jahr waren wir zum gleichen Zeitpunkt in einer ähnlichen Situation. Da wussten wir auch nicht, ob wir 2019 auf dem Hockenheimring fahren würden. Jetzt wissen wir: Wir fahren 2019. So kann es erneut kommen. Das Pendel kann aber auch in die andere Richtung ausschlagen.

In vergangenen Jahr fuhr Sebastian Vettel zum Zeitpunkt des Rennens am Hockenheimring um die Weltmeisterschaft. Sie hatten sehr gute Besucherzahlen. Diesmal sieht es ganz danach aus, als würde Vettel nicht um die Weltmeisterschaft fahren. Wie hart trifft sie das?

Sehr hart. Der deutsche Fan will einen deutschen Fahrer sehen. Unabhängig von Mercedes als deutschem Hersteller, ist Vettel im Ferrari ein Zugpferd. Man kann sich nur wünschen, dass sich in der Formel 1 das Rad wieder dreht und etwas mehr Spannung einkehrt.

Hier in Barcelona erleben die Fans das erste Jahr ohne Fernando Alonso.

Deshalb wird es spannend sein zu sehen, wie viele Zuschauer am Sonntag zum Rennen kommen. Es war zu hören, auch wenn es noch nicht gesichert ist, dass der Ticketverkauf rückläufig ist. Aber gerade in Spanien spielt der Local Hero noch einmal eine ganz andere Rolle. Es würde uns jedenfalls sehr helfen, wenn Sebastian Vettel in diesem Jahr vorne mitfahren würde.

Am Donnerstag kamen Journalisten aus aller Welt zu einer Medienrunde mit Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters bestreitet gerade erst sein erstes Jahr in der Formel 2 und trotzdem ist das Interesse an ihm jetzt schon enorm. Warum haben Sie die Formel 2 dieses Jahr nicht an den Hockenheimring locken können?

Wir bedauern es sehr, dass es nicht geklappt hat. Wir haben darum gekämpft. Wir haben alles Mögliche getan, um das Rennen ausrichten zu können. Aber letztlich ist es nicht unsere Entscheidung. Auch Liberty Media hat sich bemüht. Aber sie haben in der Formel 2 eine feste Anzahl an Rennen. Und die waren schon verteilt auf andere Strecken.

Zu dem Zeitpunkt als der Kalender fixiert wurde, stand aber noch nicht fest, dass Mick Schumacher aufsteigen würde in die Formel 2?

Nein. Aber es war absehbar. Was nicht abzusehen war: Dass der Hype um Mick Schumacher so groß sein würde. Dass Schumacher etwas auslösen würde, war klar. Aber dass eine solche Kraft, eine solche Euphorie dahintersteckt, das ist erstaunlich. Und das haben vielleicht auch die Verantwortlichen zu spät realisiert. Sie haben sich aber bis zum Schluss bemüht, einen Kalender, der schon offiziell bestätigt war, noch um ein Rennen zu erweitern.