Von Thomas Gröbner

Es gibt bei der Vendée Globe tausend Gefahren, und jeder Ozean hat seine eigenen Tücken. Die scharfkantigen Eisberge in der Einsamkeit des Südmeeres, die brüllenden Wellen des vierzigsten Breitengrades, schlafende Wale und herrenlose Container im Pazifik, die der Sturm von Frachtern gewischt hat.

All diese Hindernisse hat Boris Herrmann bei der Solo-Weltumseglung glücklich umschifft, doch am Ende war es ein gewöhnliches Fischerboot, an dem seine Hoffnung zerschellte und einen Tragflügel der Seaexplorer brach - gerade, als das Ziel schon fast in Sichtweite war.

Das Unglück traf den 39-Jährigen im Schlaf: Er war für einen kurzen Moment eingenickt, als ein dumpfer Schlag ihn weckte, und plötzlich die Außenwand eines Fischtrawler neben seinen Boot auftauchte und es rammte. Trotz der Radarsysteme, die eigentlich ein automatisches Ausweichmanöver auslösen sollten.

"Es war der schlimmste Albtraum, den ich bisher erlebt habe", meldete sich Herrmann schon eine Stunde nach der Kollision. "Ich hatte alle Alarmsysteme an. Es gab keinen Alarm." Vielleicht hatte das Fischerboot sein Automatisches Identifikationssystem deaktiviert (AIS), vermutet Herrmann.

Bei der Kollision wurde ein Foil beschädigt, der Bugspriet abgebrochen, das Vorsegel verhedderte sich in Kran des Trawlers, nach notdürftigen Reparaturen schleppte sich Herrmann unverletzt mit ein paar Knoten Richtung Hafen. Die Aussicht, diese wohl härteste Regatta der Welt zu gewinnen war dahin. Erst gegen Mittag wird er im Ziel bei unruhiger See erwartet, fast zwölf Stunden nach der unglückseligen Begegnung.

Es ist ein Wunder, dass Herrmann überhaupt Schlaf gefunden hatte, immerhin lockte die Aussicht auf Historisches. Als erster deutscher Segler war er drauf und dran, die stolze Segelnation Frankreich, die sonst immer den Sieger stellt, zum ersten Mal bei der härtesten Regatta der Welt zu schlagen. Und er musste dazu nicht einmal als Erster ins Ziel kommen.

Denn die Ausgangslage war unübersichtlich, nachdem drei Segler eine Zeitgutschrift bekommen hatten für eine spektakuläre Rettungsaktion im Atlantik. 12 Stunden hatte Ende November die Suche gedauert nach Kevin Escoffier, bei der neben Herrmann auch Yannik Besthaven hinzueilte. Schließlich fischte ihn der alte Haudegen Jean Le Cam aus dem Wasser, Le Cam bekam 16:15 Stunden Bonus, konnte aber nicht mit der Spitze mithalten. Anders Boris Herrmann, der mit einer Gutschrift von sechs Stunden auf Platz drei auf die Atlantikküste zuhielt, Yannik Besthaven (10:15 Stunden) lag dahinter auf Platz fünf. Nach 80 Tagen sollten diese Stunden entscheidend werden.

Eine Flaute vor Brasilien hatte das Feld zusammengehalten wie ein unsichtbares Band, und sorgte so für ein Finale der Atemlosigkeit nach endlosen Tagen und Nächten auf See, diese Weltumseglung war so knapp wie nie zuvor. Kurzerhand musste die Ziellinie verlängert werden vor der Küste von Les Sables-d'Olonne , von 500 Meter auf 3,5 Kilometer, damit gleich mehrere Boote sie kreuzen konnten.

Charlie Dalin kam als erster an, doch als Sieger durfte acht Stunden später im gespenstisch leeren Hafen dann Yannik Besthaven jubeln. Zweieinhalb Stunden waren ihm noch geblieben von seinem Zeitreservoir, das Boris Herrmann längst aufgebraucht hatte. Dabei dachte der Hamburger, auf dieser Reise schon alles erlebt zu haben.

"Die Würfel sind gefallen, die Karten liegen auf den Tisch", hatte der Hamburger Herrmann noch am Dienstag geglaubt. Er hatte sich auf der südlichen Route an den Führenden Charlie Dalin gehängt, die Konkurrenten um Besthaven stürmten aus dem Norden heran, die Winde würden nun entscheiden, wer am schnellsten ankommt vor Les Sables-d'Olonne. Rien ne va plus, so dachte Herrmann. Aber das Schicksal hatte noch eine Karte zu spielen, und aus der Dunkelheit näherte unbemerkt vom Radar ein Fischerboot.