Von Jonas Beckenkamp und Thomas Gröbner

In dieser Ausgabe geht es in unserem Sport-Podcast erstmals ums Hochseesegeln, denn schon in den kommenden Tagen erreicht die Regatta "Vendée Globe" ihr Ziel in Frankreich. Mit dabei ist auch der Deutsche Boris Herrmann, der vergangenes Jahr mit Greta Thunberg den Atlantik überquerte - er liegt nun sogar so gut im Rennen, dass er Siegchancen hat. Das Rennen führt die Segler, die ihre Boote allein steuern, einmal um den Südpol herum. Seit November navigieren sie durch enorme Wellen, peitschende Winde und die Arktis.

Im Gespräch mit Moderator Jonas Beckenkamp erklärt SZ-Redakteur Thomas Gröbner die Faszination und die Herausforderungen der "Vendée" - und er berichtet von seinen Video-Gesprächen mit Boris Herrmann und der deutsch-französischen Skipperin Isabelle Joschke, die er seit Beginn ihrer Fahrt intensiv begleitet hat.

