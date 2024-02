Vom 2. bis zum 18. Februar 2024 werden in Doha, Katar, die Schwimm-Weltmeisterschaften ausgetragen - zum ersten Mal überhaupt in einem Olympiajahr. 2603 Athletinnen und Athleten, so viele wie nie, kämpfen in sechs Disziplinen um Medaillen. Den Anfang machen in der ersten Woche das Freiwasserschwimmen, Wasserspringen und Synchronschwimmen, in der zweiten Woche steht das Beckenschwimmen im Fokus, außerdem High Diving und Wasserball. Aus deutscher Sicht sind alle Augen wieder auf Florian Wellbrock gerichtet. Gewinnt er die nächsten Goldmedaillen im Meer, nach seinen beiden WM-Siegen vor einem halben Jahr in Fukuoka. Und gelingt ihm der Übergang ins Becken diesmal besser? Ein Gespräch mit Bundestrainer Bernd Berkhahn.

SZ: Herr Berkhahn, wie war das WM-Trainingslager in Südafrika? Wie man von Athleten wie Florian Wellbrock oder Isabel Gose hört, haben sie Zebras und eine Gepardenfamilie gesehen.

Bernd Berkhahn: Ja, die Sportler waren an einem Sonntagnachmittag auf Safari, um den Kopf freizubekommen. Ich nutzte die Zeit, um die nächsten Tage vorzubereiten - und für eine Mittagspause. Viele Tiere haben die Sportler dann leider nicht gesehen.

Wurden Ihre sportlichen Erwartungen erfüllt?

Wir wollten die Sportler in der Sonne trainieren lassen, bevor der Reigen mit den Höhentrainingslagern vor den Olympischen Spielen in Paris beginnt. Pretoria liegt auf 1400 Metern Meereshöhe, sodass wir bereits eine Anpassung vornehmen konnten. Das ist auch ein guter Reiz für die anstehende WM. Insofern bin ich mit dem Trainingslager sehr zufrieden. Im Gegensatz zu den Nachwirkungen und der Zeit davor im Herbst.

Was meinen Sie?

Die Freistil-Experten Isabel Gose und Lukas Märtens haben sich nach der Rückkehr aus Südafrika einen sehr heftigen Magen-Darm-Virus eingefangen. Das ist für die Trainingsplanung jedes Mal schwierig und reißt Lücken in die Vorbereitung.

Schon im Herbst hatten die deutschen Schwimmer nach dem Weltcup in Berlin einen hohen Krankenstand.

Lukas fiel gesundheitlich bedingt längere Zeit aus. Und am Ende fehlen dann die Grundlagen. Florian Wellbrock hatte ebenfalls eine heftige Infektion, die die Vorbereitung des ersten Trainingslagers beeinflusste. Und Leonie Märtens, Lukas' Schwester, kann nun aufgrund ihrer Ausfälle nicht an der WM in Doha teilnehmen. Wochenlang piepte morgens mein Handy und irgendjemand meldete sich krank ab. Das sorgte bei mir schon für schlaflose Nächte und Albträume, weil ich ständig umplanen musste.

Detailansicht öffnen Trainer des Jahres: Bernd Berkhahn nimmt die DOSB-Auszeichnung 2020 im Rahmen der Sportler-des-Jahres-Wahl in Baden-Baden entgegen. (Foto: Hansjürgen Britsch/Pressefoto Baumann/Imago)

Wie schützt man sich da als Trainer - und wie kann man gegensteuern?

Ich bin extrem vorsichtig, habe wenig Kontakte außerhalb des Sports und bin immer noch bei vielen Gelegenheiten Maskenträger. Wir versuchen, die Ernährung der Sportler zu optimieren, beraten sie hinsichtlich Mineralstoffen und Vitaminen, dazu werden häufig Blutkontrollen durchgeführt. Weiter bieten wir regelmäßige Impfungen an. Und trotzdem ist es nicht gelungen, alle gesund durch den Winter zu bringen.

Die Weltmeisterschaft in Katar findet zu einem ungünstigen Zeitpunkt statt, sie wurde wegen Corona ein halbes Jahr nach der WM in Fukuoka und ein halbes Jahr vor Olympia in den Terminplan gezerrt, einige Spitzenathleten lassen sie aus. Wie sehr ärgern Sie sich darüber - und welchen Wert hat diese WM?

Geärgert habe ich mich inzwischen genug über diesen Zeitpunkt. Wir ziehen das jetzt durch, werden aber nach dieser Weltmeisterschaft auch keine klassische WM-Auswertung vornehmen. Was das Freiwasserschwimmen angeht, ist der Wert dieser WM für manche nicht besonders hoch, jedenfalls für jene, die sich schon für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Das gilt für Florian Wellbrock, Oliver Klemet und Leonie Beck. Für sie ist es ein Praxistest mit der Weltspitze unter guten Wettkampfbedingungen. Aber für die meisten Starter ist es eine Olympia-Qualifikation, also das heißeste Rennen überhaupt. Und zum Becken: Dort hat jeder DSV-Schwimmer die Chance, das Paris-Ticket zu sichern, sollte er oder sie mindestens Platz vier erreichen.

Detailansicht öffnen Goldsschwimmer in Japan: Leonie Beck und Florian Wellbrock nach ihren Freiwassersiegen über fünf Kilometer. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Die Wettkämpfe im Freiwasser über zehn Kilometer finden gleich zu Beginn an diesem Samstag und Sonntag statt, die fünf Kilometer am Mittwoch darauf. Florian Wellbrock und Leonie Beck gehen beide als Titelverteidiger an den Start. Wie sind die Bedingungen in Doha?

Diese Rennen werden nicht einfach. Die Wassertemperatur liegt derzeit bei 21 Grad, wird aber wohl noch sinken. Das ist für einige Athleten bereits eine Herausforderung. Der Neoprenanzug ist erst bei einer Wassertemperatur unter 18 Grad erlaubt. Dazu ist über 30 km/h starker Wind vorhergesagt für Samstag und Sonntag. Es könnte dann sehr wellig werden.

Dabei liebt gerade Wellbrock eher warmes Wasser.

Ja. Und dann gibt es jene, die schon für Olympia qualifiziert sind, wie Wellbrock, Klemet oder Beck, die sich mit anderen messen, die noch um dieses Ticket kämpfen. Daher erwarte ich sehr harte, körperbetonte Rennen. Jeder wird alles geben, der dort an den Start geht. Und man tut gut daran, frühzeitig vorneweg zu schwimmen, um seine Ruhe zu haben.

In Paris bei den Olympischen Spielen sind im Freiwasser nur die zehn Kilometer im Programm, nicht aber die fünf Kilometer. Dafür wird erstmals im Fluss geschwommen, in der Seine mitten in der Stadt. Haben Sie schon Informationen dazu?

Es ist eine ganz andere Situation als bei Olympia in Tokio, wo wir einen weiten Rundkurs im Meer mit wenig Wenden hatten. In Paris wird es auf jeder Runde vier 90-Grad-Wenden geben, die Strecke ist übersichtlich. Es wird schwer, dort wirklich wegzuschwimmen, es wird körperlich intensiv werden, weil an jeder Wende gekämpft und gezogen wird. Das ist sicher kein Vorteil für einen gleichmäßig schwimmenden Sportler wie Florian Wellbrock.

Wie trainiert man für eine solche Premiere?

In Magdeburg haben wir einen Strömungskanal, den wir für die Simulation nutzen. Außerdem kann eine Distanz unterstützend geschwommen werden, zum Beispiel mit Flossen, und eine Distanz gebremst, mit einer Bremshose oder einem speziellen Fallschirm, den man im Wasser hinter sich herzieht. Wer diese Wechsel am besten beherrscht, wird das Rennen in Paris auch gewinnen.

Haben Sie auch schon überlegt, mit den Freiwasser-Schwimmern in den Fluss zu gehen?

Ich habe mich in der Umgebung von Magdeburg tatsächlich auch mal umgeschaut, ob wir vielleicht eine ähnliche Flusssituation finden können. Die Elbe würde sich anbieten und andere Flüsse, aber das sind meist Schifffahrtswege. Schwimmen darf man darin nicht.

Wellbrock hatte in Fukuoka nach den beiden Freiwasser-Goldmedaillen den Übergang ins Becken nicht geschafft und schied überraschend über 800 und 1500 Meter im Vorlauf aus. Warum wird das diesmal in Doha anders sein?

Zum einen ist es ihm 2019 in Gwangju bereits gelungen, über zehn Kilometer und später über 1500 Meter Freistil Weltmeister zu werden. Anders als in Fukuoka geht Florian jetzt in Doha wenig erholt in den Zehn-Kilometer-Wettbewerb. Bis zu den letzten Beckenwettbewerben, die ja erst zwei Wochen später kommen, hat er daher ein besseres Ausdauerniveau. Wir haben die Mentalarbeit verstärkt. Außerdem haben wir das Krafttraining deutlich umgestellt in dieser Saison. Da kann ich aber noch nicht so richtig einschätzen, wie sich das auswirkt. Vor allem im Pool wird er ein bisschen hochfrequenter schwimmen als in den letzten Jahren.

Detailansicht öffnen Weggefährten - auch in Magdeburg: Wellbrock und sein Konkurrent aus der Ukraine, Mykhailo Romantschuk. (Foto: Jo Kleindl/dpa)

Wellbrock hat eineinhalb Jahre lang zusammen mit einem seiner ärgsten Rivalen in Ihrer Magdeburger Gruppe trainiert, dem Ukrainer Mykhailo Romantschuk, der vor dem Krieg geflohen ist und Obhut bei Ihnen fand. Trainiert er aktuell noch bei Ihnen?

Mykhailo ist in der Ukraine zurück, er wollte das, um seiner Familie näher sein zu können. In der Ukraine muss Mykha häufiger die Pools wechseln: Ein Pool wurde durch den Krieg zerstört, andere sind defekt, können nicht beheizt werden, oder es ist kein Licht da. Daher war Mykha in letzter Zeit mit der ukrainischen Nationalmannschaft auch in Europa unterwegs.

Plant er aufgrund der gefährlichen Lage in seiner Heimat eine Rückkehr nach Magdeburg?

Wir werden uns in Doha treffen und austauschen. Im Anschluss an die WM wird er eine Weile nach Magdeburg zurückkommen. Seine Frau (die ukrainische Profi-Leichtathletin Maryna Bech-Romantschuk) bereitet sich in Magdeburg auf die Olympischen Spiele vor.

Romantschuk startet bei der WM, auch drei belarussische Schwimmerinnen und Schwimmer sind dabei, aber keine Russen. Wie beurteilen Sie, dass russische und belarussische Schwimmerinnen und Schwimmer wieder zugelassen sind als neutrale Athleten - auch bei Olympia in Paris?

Die Zulassung der russischen und belarussischen Sportler wird für viele Probleme und Schlagzeilen sorgen. Politische Schlagzeilen, die bei den Olympischen Spielen eigentlich in den Hintergrund treten sollten.

Was das deutsche Schwimmen betrifft: Gehen Sie da mit einem guten Bauchgefühl in dieses Olympiajahr?

Sportlich in jedem Fall, nicht nur wegen der bereits genannten Athleten. Angelina Köhler war erfolgreich bei der Kurzbahn-Europameisterschaft im Dezember über ihre Schmetterling-Strecken, sie hat dort Gold und Silber gewonnen und einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auch ihr Berliner Trainingspartner Ole Braunschweig ist eine gute EM geschwommen. Andere rücken nach, wie Ramon Klenz, Nele Schulze oder Maya Werner, die sich für die Staffel anbietet.

Strukturell bleibt die Lage abseits der Leuchttürme in Magdeburg und Berlin aber schwierig. Ein hauptamtlicher Vorstand und ein Präsident werden gesucht, ein Chef-Bundestrainer ist weiter nicht in Sicht.

Der fehlende Chef-Bundestrainer wird sich jetzt vor Paris nicht mehr finden lassen. Das ist dann ein Thema für den nächsten Olympiazyklus. Und diesen Zeitpunkt darf man dann auch nicht verpassen, um bessere Strukturen zu schaffen und sich auch personell zu verstärken im Verband. Das ist aber die Aufgabe des Direktors Leistungssport und des DSV-Vorstandes. Wir haben mittlerweile Vorschläge gemacht und sind da im guten Gespräch.

Fühlen Sie sich trotzdem ein Stück weit alleingelassen im Endspurt nach Paris?

Die Frage stelle ich mir im Moment nicht. Manchmal fühlen sich Trainer ja auch besser, wenn sie ihre Sachen machen können. Je weniger einem ins eigene System und die eigene Arbeit hineingeredet wird, umso mehr Ruhe hat man dort ja auch. Ich wünsche mir jetzt vor den Olympischen Spielen daher keine großartigen Veränderungen mehr.

Sie sind mehr als die Hälfte des Jahres unterwegs, inklusive Trainingslagern und Olympia. Was sagt man eigentlich der Familie, wenn man ständig aufs Neue die Koffer packt?

Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin und ihren drei Kindern zusammen. Im Sommer stehen bei der Ältesten die Abiturklausuren, Abiturball, Zeugnisübergabe und all diese Termine an. Die wahrzunehmen, das wird für mich nicht möglich sein. Das ist nicht schön und tut nicht nur den Kindern weh, sondern auch mir. Aber wir Trainer sind da nicht der einzige Berufsstand, dem es so geht. Und manchmal hilft auch ein kleines mitgebrachtes Souvenir. Eine einheimische Vogue muss ich für die Mädchen jedenfalls immer mitbringen, das ist Pflicht. Und andere Kleinigkeiten, mit denen sie sich dann mitgenommen fühlen.

Viele hauptberufliche Sporttrainer haben nicht nur einen Fulltime-Job, sie arbeiten nahe an der Belastungsgrenze. Bei wie vielen Wochenstunden liegen Sie denn gerade?

Zurzeit liege ich bei circa 80 Wochenstunden.

Sie deuteten im vergangenen Sommer an, eine Pause zu brauchen nach Olympia - oder ins Ausland zu wechseln. Wie steht es um diese Pläne?

Ich fand die Situation um Jürgen Klopp gerade ganz bezeichnend, der gesagt hat, er tritt zurück zum Saisonende, nimmt sich dann die Zeit für sich und weiß noch nicht, ob er überhaupt zurückkommt. Fußball ist natürlich ein anderes Business, und Jürgen Klopp hat finanziell ausgesorgt, das ist in unserem Sport leider nicht so. Aber ich konnte die Müdigkeit gut nachfühlen. Bei mir wird es auch Zeit, eine Pause zu machen.