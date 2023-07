Die deutschen Beckenschwimmer erleben in Fukuoka eine historisch schlechte WM. Die Trainer müssen sich fragen lassen, was nicht stimmt - und der Verband ist ein Jahr vor Olympia schlecht aufgestellt.

Kommentar von Sebastian Winter, Fukuoka

Auch Florian Wellbrock und Lukas Märtens haben den deutschen Beckenschwimmern die Bilanz also nicht gerettet. Wellbrock enttäuschte nach seinen famos herausgekraulten Freiwasser-Goldmedaillen in Fukuoka über 800 und 1500 Meter auf der Bahn, als er jeweils im Vorlauf ausschied. Lukas Märtens war dort wesentlich besser in Form, holte mit Bronze über 400 Meter Freistil die einzige deutsche WM-Medaille, schwamm aber über 800 und 1500 Meter als Fünfter am Podest vorbei.

So ist es amtlich, das historisch schlechte WM-Abschneiden im Becken. Je eine Silbermedaille hatten Brustexperte Marco Koch 2013 und Delfinschwimmerin Franziska Hentke 2017 gewonnen, auch sie waren damals mit ihren Medaillen allein auf weiter Flur.

Christian Hansmann, Direktor Leistungssport des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV), zog bereits am Donnerstag ein ernüchterndes Fazit - als sich abzeichnete, dass nicht mehr viel zu erwarten war vom DSV. "Am ersten Tag war die Welle noch hoch mit Bronze durch Lukas, dann ist sie flacher geworden."

Ohne das aus dem Meer gefischte Gold wären die Deutschen 26. im Medaillenspiegel

Es gab Erkältungen bei einigen in Fukuoka; die letztjährige WM-Zweite Anna Elendt schleppte sich etwa mit einer Verletzung herum. Doch das Problem liegt tiefer - und auch jenseits der 50-Meter-Bahnen von Fukuoka.

In Wellbrock und Leonie Beck sind genau zwei Athleten für vier Goldmedaillen verantwortlich, die die Deutschen im Freiwasser gewonnen haben. Damit sind sie immerhin Sechster im Gesamt-Medaillenspiegel. Ohne das aus dem Meer gefischte Gold wären sie 26., zusammen mit Kasachstan, Korea und Neuseeland.

Beck konzentriert sich längst aufs Freiwasser, im Becken hätte sie, das sagt sie selbst, keine Chance gegen die internationale Konkurrenz. Und Wellbrock hatte diesmal massive Probleme mit der Umstellung vom Freiwasser aufs Becken. Das Problem für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) ist nun, dass bei Olympia nur exakt zwei Freiwasser-Medaillensätze vergeben werden - über zehn Kilometer bei Frauen und Männern.

Das Strukturproblem, das der DSV ohne den Freiwasser-Leuchtturm Magdeburg (und den Freiwasser-Leuchtturm Ostia in Italien, wo Beck als Expatriate trainiert) hat, ist erkannt, aber längst nicht behoben. Immerhin wird in Berlin gerade ein neuer Kurz- und Mittelstreckenballon getestet, der aktuell in die erweiterte Weltspitze schwebt - mehr nicht.

Ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris ist das ein schlechtes Zeichen. Zumindest im Becken hängen andere Nationen den DSV weiter ab, trotz so manchem in Fukuoka aufgestellten deutschen Rekord. Bei den Topnationen China, Australien, USA Italien und Frankreich ist das Schwimmen mehr in der Öffentlichkeit, die Trainer bekommen mehr Geld, die Sportler haben oft bessere Bedingungen. Ein Beispiel aus zwei WM-Disziplinen: Synchronschwimmerin Marlene Bojer war viele Jahre lang die beste Deutsche ihres Fachs. Ins Fördersystem, etwa der Bundeswehr oder Bundespolizei, wurde sie trotzdem nicht aufgenommen. Oder High Diver Manuel Halbisch: Er sprang als erster deutscher Mann bei einer WM - und ist Vollzeitpolizist, weil er von seinem Sport niemals leben könnte.

Das sind keine Einzelfälle. Der von Bürokratie und politischen Ränkespielen belastete DSV hat so manches Talent jenseits von Magdeburg und Berlin verschwendet oder schlicht nicht erkannt.

"Natürlich muss man als Individualsportler und Verband zusehen, dass man da nirgends abgehängt wird. In der breiten Masse müssen wir uns weiterentwickeln", bilanzierte Wellbrock nach seinem eigenen Ausscheiden über 1500 Meter, beschrieb zugleich die positive Entwicklung bei einigen Mitstreitern.

Der DSV macht sich ohne einen hauptamtlichen Chef-Bundestrainer auf den Weg nach Paris

Trotzdem müssen sich auch die Trainer fragen, was an der Ausbalancierung vor dieser WM nicht gepasst hat. Schon richtig, wie Bundestrainer Bernd Berkhahn oft betont hat: Diese WM ist nur eine Durchgangsstation für Paris, die Vorbereitung hierzu habe bereits im Herbst 2022 begonnen. Nur ist die Beckenflaute nach dem tollen Auftakt im Meer auch in diesem Punkt bedenklich.

Wie man hört, will der DSV nun einige neue Stellen schaffen, auch in Abhängigkeit davon, wie Arbeitsgerichtsprozesse etwa gegen den im Zuge des Missbrauchsfalls Jan Hempel gekündigten Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow enden. Oder ob es zu einer außergerichtlichen finanziellen Einigung zwischen Verband und Hempel kommt, dessen Anwalt einem Schlichtungsverfahren jüngst zugestimmt hat. All das wird teuer genug für den DSV.

Apropos neue Stellen: Ein neuer hauptamtlicher Chef-Bundestrainer ist damit nicht gemeint. Einer, der Berkahn mal ein paar Kilo Last von den Schultern nimmt. Die deutschen Schwimmer machen sich ohne diese Schlüsselpersonalie auf den Weg an die Seine. Das ist das eigentliche Trauerspiel.