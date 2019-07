28. Juli 2019, 17:24 Uhr Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock Ein Schlacks schreibt Geschichte

Schwierige Schulzeit, aufmüpfige Jugend - und nun Doppelweltmeister: Florian Wellbrock gewinnt Gold im Freiwasser und im Becken. Das hat vor ihm noch niemand geschafft.

Von Claudio Catuogno , Gwangju

Weltmeister im Zehn-Kilometer-Draußenschwimmen war Florian Wellbrock bereits. Und nun machte sich dieser 21-jährige Schlacks vom SC Magdeburg also daran, Geschichte zu schreiben. Kopf an Kopf, Hüfte an Hüfte glitten im WM-Becken von Gwangju drei Schwimmer dahin, 200 Meter, 400 Meter, bei den Wenden, wenn auf den Screens in der Halle die Zwischenzeiten eingeblendet wurden, wechselte die Führung oft nur um ein paar Hundertstel. 600 Meter, 800 Meter, alle anderen in diesem Finale waren längst abgehängt, doch die drei Schwimmer arbeiteten sich nebeneinander durch das Wasser, als wollten sie jetzt Weltmeister im Synchronschwimmen werden.

Geschichte schreiben. Davon sprechen sie im Schwimmen permanent, und irgendwie ist ja auch immer was dran. Auch in Gwangju war wieder jeden Abend irgendwer der oder die Erste auf irgendeiner Strecke unter irgendeiner Bestmarke, "we are making history", rief der Hallensprecher, so läuft das Geschäft. Manchmal passiert dann aber doch etwas wirklich Großes.

1200 Meter. In der Mitte des Trios wuchtete sich der Italiener Gregorio Paltrinieri, 24, durchs Wasser, daneben der Ukrainer Mykhailo Romanchuk, 22, auf der anderen Seite Wellbrock. Die beiden schwimmen völlig anders als Paltrinieri, ruhiger, eleganter, sie liegen im Wasser, als wäre es Milch. "Ich wusste, dass ich mich irgendwann absetzen muss", sagte Paltrinieri später, "ich habe unzählige Versuche unternommen, aber immer nach 20 Metern ging es nicht mehr." Wellbrock ließ sich einfach nicht abschütteln.

Er blickt in eine unbestimmte Ferne

1400 Meter. Florian Wellbrock hatte sich gerade noch mal umgedreht, um auf der Videowand zu erspähen, wie weit es noch ist. "Die Anzeigen unter Wasser sind leider kaputt", und im Vorlauf hatte man ihm irrtümlich zu früh die Glocke geläutet als Signal, dass es auf die letzten zwei Bahnen geht. "Kopf runter, schnell bleiben", das waren seine Gedanken auf den letzten 50 Metern, als er schließlich davonzog.

Natürlich ist Florian Wellbrock dann nicht auch noch Weltmeister im Synchronschwimmen geworden. Sondern über 1500 Meter, die längste Disziplin der Beckenschwimmer. Das war tatsächlich historisch. Nie zuvor hat es bei einer WM jemand fertiggebracht, auf einer Freiwasser- und auf einer Beckenstrecke zu triumphieren. Bis zu diesem Sonntagabend.

Nach 14 Minuten, 36 Sekunden und 54 Hundertsteln war es vollbracht. Romanchuk sicherte sich Silber (14:37,63), Paltrinieri blieb Bronze (14:38,74). Und Florian Wellbrock ist nun der erste deutsche Weltmeister im Becken seit dem Brustschwimmer Marco Koch 2015 in Kasan.

Bei der Siegerehrung blickte Wellbrock scheinbar unberührt in eine unbestimmte Ferne. Aber wenn die Kameras nahe heran zoomten, sah man seinen Kehlkopf sich auf und ab kämpfen wie bei jemandem, der seine Emotionen im Griff behalten will. Das hätte er sich wohl nicht verziehen: vor der Weltöffentlichkeit in Tränen auszubrechen. Nicht heulen, das war schon sein Credo gewesen, als sie am Hafenbecken von Yeosu die Nationalhymne zu seinen Ehren gespielt hatten.