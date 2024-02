Das Drumherum zum wohl berühmtesten Schiedsrichterfoto in 61 Jahren Bundesliga-Geschichte ist bestens dokumentiert. Nase an Nase standen sich der Torwart Toni Schumacher und Schiedsrichter Dieter Pauly gegenüber, Schumacher war mit seinen 1,86 Metern Körpergröße kein kleiner Mensch, doch Pauly überragte ihn um fünf Zentimeter. "Woll'n Sie nicht mal pfeifen?", brüllte Schumacher der Legende nach den Referee an, als er während des 2:2 seines 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund in der Saison 1980/81 gerade aus dem Tor geeilt war.