Weil Matthias Jöllenbeck in der zwölften Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß verhängt, glaubt Schalke weiter an den Klassenverbleib. Mainz' Trainer Bo Svensson spricht von einem "Skandal", doch der Unparteiische erklärt seine Entscheidung.

Von David Kulessa, Mainz

In einem ereignisreichen Spiel, in dem sich die Ereignisse am Ende zu überschlagen schienen, war womöglich das erstaunlichste, dass gerade das nicht passierte, das in so einem Spiel eigentlich immer passiert: Bo Svensson sah keine gelbe Karte. Zwölfmal, so oft wie kein anderer Bundesligatrainer, wurde der Mainzer Coach schon verwarnt. Doch in diesem Spiel, dessen entscheidende Szene er kurz nach Schlusspfiff vor versammelter Journalistenschar in der sogenannten Mixed Zone (ungefragt und etwa ein Dutzend Mal) als "Skandal" bezeichnete, kam er tatsächlich ohne aus.

Wobei es zur ganzen Wahrheit gehört, dass er wohl nur verschont blieb, weil der Kompetenzbereich des Schiedsrichters in besagter Mixed Zone endet. Denn so blieb dem Unparteiischen Matthias Jöllenbeck nichts anderes übrig, als seine Unterredung mit Svensson im Innenraum des Mainzer Stadions kurz nach ihrem Beginn sichtlich frustriert wieder zu beenden. Dabei wäre Gelb sicher angemessen gewesen.

Jöllenbeck hatte wohl gehofft, den großen Ärger des Dänen im direkten Gespräch, wenngleich noch immer vor den Augen der Medienvertreter, etwas abmildern zu können. Eine Fehleinschätzung. "Ich verstehe, dass er die Entscheidung erklärt haben möchte", sagte Jöllenbeck bei seiner letzten Station eines langen Weges von Mikrofon zu Mikrofon. "Aber ich bin enttäuscht." Bo Svensson habe eine Fehlentscheidung von ihm bei einem Spiel vor zwei Jahren aufgebracht, für die er sich schon damals entschuldigt habe. "Das zeigt mir, dass man mit einigen Leuten wohl nicht so groß in den Austausch treten kann."

Hintergrund all dessen war die Entscheidung Jöllenbecks in der zehnten Minute der Nachspielzeit, den Gästen des FC Schalke 04 einen spielentscheidenden Elfmeter zuzusprechen. Nach einer Flanke in der siebten Minute der Nachspielzeit, die 05-Torwart Robin Zentner eigentlich souverän entschärfte, sprang die Schalker Bank plötzlich auf und belagerte den vierten Offiziellen. Die Bilder, die sich Jöllenbeck kurz darauf auf dem VAR-Bildschirm ansah, zeigten wieso. Verteidiger Anthony Caci hatte seinen Gegenspieler Marius Bülter völlig unnötig am Trikot gezogen.

Dass Bülter keine Chance hatte, an den Ball zu kommen, dass Bülter zuvor Caci auch am Kragen dessen Trikots zog - all das hinderte Jöllenbeck nicht zu tun, was er tat. Und so erzielte Bülter in der zwölften Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt bemerkenswert souverän den Treffer zum 3:2-Endstand. Und noch viel wichtiger: Er erzielte den Treffer, der für Schalke zumindest über Nacht den 14. Tabellenplatz bedeutet. Der Aufsteiger liegt jetzt mit 30 Punkten einen Zähler vor Hoffenheim und je zwei vor Stuttgart und Bochum.

Detailansicht öffnen Konnte es nicht fassen: Der Mainzer Trainer Bo Svensson (links) diskutiert mit Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nach dem Schlusspfiff. (Foto: Torsten Silz/dpa)

"Ich glaube, ich wäre nicht an den Ball gekommen", gab Bülter anschließend zwar zu. Aber das Ziehen sei schon deutlich zu spüren gewesen und da die TV-Bilder ihn in diesem Eindruck bestätigten, sagte er: "Den Elfmeter kann man schon geben." Dass man ihn sogar geben muss, erklärte Schiedsrichter Jöllenbeck so: "Ich habe ein relativ langes Halten gesehen und vor allem hat es angefangen, bevor der Keeper den Ball gefangen hat. Es mag andere Meinungen geben, aber wenn ich die Bilder aus zwei Perspektiven sehe, ist es für mich klar."

Das Ziehen von Bülter an Caci hingegen sei kein Foul gewesen. Die Entscheidung, überhaupt raus an den Bildschirm zu gehen, sei für ihn auch wegen des Vorfalls in Bochum vorige Woche ohnehin alternativlos gewesen.

Auch die 100 Spielminuten vor dem Elfmeter waren durchaus unterhaltsam

Dass es nach Spielende kaum ein anderes Thema als diesen Elfmeterpfiff gab, war einerseits verständlich und andererseits etwas schade. Schließlich gestalteten die beiden Teams auch die rund 100 Spielminuten davor hoch unterhaltsam. Zweimal war Schalke in Führung gegangen, zweimal hatte Mainz ausgeglichen.

In der 26. Minute ging es bei den Gästen nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell und am Ende des Konters reichten Bülter drei Übersteiger, um Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen soweit aus dem Zweikampf zu nehmen, dass ein Abschluss ins lange Eck ungestört möglich war. Es war Schalkes erste gute Torchance, sie blieb aber nicht die einzige in der ersten Hälfte. Ein zweiter Treffer wäre gut möglich gewesen.

In der zweiten Halbzeit entwickelt sich ein wilder Schlagabtausch

Stattdessen machte Hanche-Olsen kurz nach Wiederanpfiff seinen Fehler wieder gut und bereitete nach einem Eckball mit einem kraftvollen Kopfball für Leandro Barreiro vor (53.). Das 1:1 hielt nicht lange, in der 60. Minute schalteten die Schalker nach einem Ballgewinn erneut sehr gut um - Axel Král, Kenan Karaman und Torschütze Tom Krauß spielten eines der schönsten Schalker Tore in dieser Saison heraus. Ebenfalls schön, wenn auch nicht herausgespielt, war der Freistoß des Spaniers Aarón Martín, der den Ball aus 20 Metern gefühlvoll zum 2:2 in den Winkel hob (70.).

Gerade in der zweiten Hälfte ließ das Geschehen auf dem Rasen kaum Zeit zum Durchschnaufen. Bo Svensson hatte mit einem offensiven Wechsel zur Pause (Stürmer Weiper für Verteidiger Da Costa) schon früh seine sonst obligatorische Fünferkette aufgegeben und so den wilden Schlagabtausch mit großen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten ein Stück weit heraufbeschworen. Er war wohl davon ausgegangen, dass seine Mannschaft dabei im Vorteil wäre. Leidenschaftlich kämpfende Schalker bewiesen eindrucksvoll das Gegenteil und machten ihr bestes Auswärtsspiel der bisherigen Saison.

Erneut machen die Schalker Fans das Auswärtsspiel zum Heimspiel

Das zentrale Thema der Nachbetrachtung blieb dennoch der Elfmeter, besonders bei Bo Svensson. "Die Wortwahl bedaure ich", sagte er später, sichtbar abgeregt und mit den Aussagen Jöllenbecks konfrontiert: "Aber meine Meinung bleibt." Den ausbleibenden Pfiff als klare Fehlentscheidung einzuschätzen und daher zu revidieren, könne er nicht nachvollziehen.

Wunderbar egal hingegen war diese x-te VAR-Diskussion (zumindest für den Moment) nach Abpfiff den Schalker Fans. Wie in Sinsheim vor zwei Wochen war es ihnen trotz tapfer dagegen ansingenden Mainzer Fans ziemlich gut gelungen, das Auswärts- erneut zu einem Heimspiel zu machen. Und so schallte es nach Spielende aus dem Gästeblock, aber bei weitem nicht nur von dort: "Schalke ist der geilste Klub der Welt."