Betrug im Schach:Ein Algorithmus schlägt Alarm

Von David Kulessa, München

Seit Wochen dreht sich die Schachwelt um Betrug. Die Debatte, die Weltmeister Magnus Carlsen, 31, vor einem guten Monat mit seinen Vorwürfen gegen Hans Niemann, 19, losgetreten hat, ist jetzt um einen bedeutenden Teilnehmer reicher. Chess.com, die führende Seite für Online-Schach, hat am Dienstagabend einen ausführlichen Bericht veröffentlicht. Zur Erinnerung: Nachdem Niemann Carlsen am Brett geschlagen hatte, bezichtigte der Weltmeister seinen Bezwinger des Betrugs - sowohl bei der Partie als auch in den Jahren zuvor.

Die Folgerung des nun erschienenen Reports ist nach den vergangenen Wochen nicht mehr überraschend: Hans Niemann sei ein Betrüger. Und dem Sport droht ein noch viel größerer Schaden: Der Bericht erweckt den Eindruck, dass auch bedeutende Teile der Schachelite in den vergangenen Jahren bei Spielen auf chess.com geschummelt haben sollen.

Niemann hatte bereits vor Wochen eingeräumt, er habe sich im Alter von zwölf und 16 Jahren in Onlinepartien zweimal von Computerprogrammen bei seinen Zügen helfen lassen. Dass das Einzelfälle bei im Grunde unbedeutenden Spiele gewesen seien, widerspricht chess.com nun. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Niemann nicht zwei-, sondern mehr als hundertmal beim Online-Schach betrogen hat; "einschließlich mehreren Preisgeldveranstaltungen". Niemann schweigt bislang zu den neuen Vorwürfen; seit gestern spielt er um die US-Meisterschaft.

Je begabter die Spielenden sind, desto schwerer ist die Beweisführung

Die Betrugserkennung der Seite gilt als sehr gut. Ihr entscheidendes Werkzeug ist "Stockfish", die wohl beste Schach-Engine der Welt, deren Fähigkeiten jene eines Menschen um ein Vielfaches übersteigen. Schon ein Unentschieden für Weltmeister Magnus Carlsen gilt in einem direkten Duell als utopisch.

Etwas verkürzt funktioniert die Betrugserkennung so: Chess.com vergleicht die Züge von Spielern auf der Seite mit jenen, die "Stockfish" ausführen würde. Kommt es hierbei auffällig oft zu Spielen nahe der Perfektion, schlägt der Algorithmus Alarm. Immer wieder, so steht es in dem Bericht, gibt es Spieler, die sich jeden ihrer Züge von einer Engine vorsagen lassen. In diesen Fällen ist der Betrug leicht zu erkennen.

Doch je besser die Spielenden, desto schwerer die Beweisführung. Einerseits ist es bei Großmeistern glaubwürdiger, wenn eben doch mal ein annähernd perfektes Spiel gelingt. Andererseits reicht es Topspielern, wenn der Computer während einer Partie nur wenige Züge vorgibt, um sich einen entscheidenden Vorteil zu erschleichen. Deswegen überlässt chess.com laut eigener Angabe in diesen Fällen die abschließende Analyse einer Gruppe von Großmeistern, die sich die Spiele Zug für Zug anschauen. Bei Hans Niemann fiel das Urteil wohl eindeutig aus.

Im August 2020, das belegen Chatprotokolle, wurde der damals 17-Jährige von den Verantwortlichen informiert, dass sie sein Spielerprofil auf der Seite sperren. Schon damals kursierten in der Szene Verdächtigungen rund um Niemann. Diese wurden von den Verantwortlichen damals nicht bestätigt, denn die Seite macht Suspendierungen nicht öffentlich und gewährt Betrügern für gewöhnlich zweite Chancen. Auch Niemann durfte nach einigen Monaten wieder an Turnieren teilnehmen.

Die Maßnahmen, um Betrug vorzubeugen, sind bei Partien im Netz äußerst gering

Damit steht sein Fall einmal mehr sinnbildlich für die aktuelle Situation im Schachsport. Denn der US-Amerikaner scheint bei Weitem nicht der einzige Weltklassespieler zu sein, der in den vergangenen Jahren online betrogen hat. In dem 72-seitigen Dokument berichten die Chefs von chess.com, dass allein von den aktuell 100 Besten der Welt vier Spieler in der Vergangenheit geständige Betrüger waren. Hinzu kommen "hunderte Titelträger und Dutzende Großmeister". Namen nennen sie keine. Spätestens diese Erkenntnis, in dem Bericht fast nebensächlich erwähnt, hat das Potenzial, Schach in eine tiefe Vertrauenskrise zu stürzen.

Gerade während der Pandemie hat das Spiel im Netz einen Boom erlebt. Großmeister und solche, die es werden wollen, spielten plötzlich hoch dotierte Turniere aus dem Schlafzimmer. Die Maßnahmen, um Betrug vorzubeugen, sind dabei äußerst gering. Inzwischen ist es wenigstens Standard, dass sich die Teilnehmenden von vorne und hinten filmen müssen, um ihr Arbeitsumfeld besser auszuleuchten. Doch wer weiß, dass schon ein Smartphone als Betrugswerkzeug ausreicht, erkennt schnell die Unzulänglichkeit solcher Maßnahmen.

Dass auch am Brett auf Spitzenniveau systematisch geschummelt wird, darauf deutet bislang zwar wenig hin. Auch die Untersuchung des Weltverbandes Fide zu den Vorwürfen Carlsens gegenüber Niemann bei dem Spiel der beiden Anfang September wird vermutlich keinen Betrug feststellen. Trotzdem schadet es der Glaubwürdigkeit des Sports immens, wenn ein Report nahelegt, dass selbst die Besten der Besten in der Vergangenheit unehrlich gewesen sein sollten. Dass der Schach-Weltverband Fide nun verstärkt mit chess.com zusammenarbeiten will, könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, um derartige Vorwürfe umfassender zu beleuchten.