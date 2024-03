Von Saskia Aleythe

Die Espressomaschine soll bitte mal Pause machen. Für ein Interview mit Ding Liren muss man Vorkehrungen treffen, denn der Schachweltmeister spricht leise. Er sitzt in einem Ostsee-Schloss, das zum Hotel umgebaut wurde; und er antwortet so gedämpft, dass das Aufnahmegerät eine Störung anzeigt: kein Signal empfangen. Deswegen eine Bitte an den Service: Jetzt mal kein Kaffeepulver aus dem Siebträger klopfen, nicht mit dem Geschirr klappern. Dass der Chinese hier sitzt und spricht, das ist ja schon was.