Von Javier Cáceres, Berlin

Dramatische Wende in der Affäre um den spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales: "Ich werde nicht zurücktreten!", rief der 46-Jährige am Freitag bei einer außerordentlichen Vollversammlung des Verbandes RFEF im Madrider Vorort Las Rozas - und wiederholte diesen Satz vier weitere Male. Am Vorabend hatten spanische Medien noch übereinstimmend berichtet, dass Rubiales Vertrauten gesagt habe, sein Amt nach der sogenannten "Kuss-Affäre" niederlegen zu wollen. Doch das stellte sich als falsch heraus. Rubiales bleibt - und will kämpfen.

In einer rund halbstündigen Rede, die von vielen Anwesenden mit Beifall quittiert wurde, stellte sich Rubiales als Opfer eines "Fake-Feminismus" dar, der ihn lynchen wolle. "Man will mich seit fünf Jahren umbringen", rief Rubiales, der seit 2018 an der Spitze des Verbandes steht, er erleide Angriffe "zu Wasser, zu Lande und zur Luft".

Der RFEF-Präsident erklärte, dass der Kuss, den er Weltmeisterin Jenni Hermoso bei der Siegerehrung nach dem Finale in Sydney auf die Lippen drückte, einem Zustand der Euphorie geschuldet, aber mit ihr abgesprochen gewesen sei. "Ein Küsschen?", habe er Hermoso gefragt, "vale", also: "okay", habe sie geantwortet - behauptet Rubiales. Die Frage wird sein, ob Hermoso diese Darstellung stützt. In der Kabine hatte sie direkt danach geäußert, dass ihr die "Kuss"-Szene nicht gefallen habe.

Sogar die Fifa eröffnete am Donnerstag ein Disziplinarverfahren

Im Raum steht zudem laut der Online-Zeitung Relevo, dass ein vom Verband verbreitetes angebliches Statement Hermosos - es habe sich um eine "spontane" und "gegenseitige Geste" der Zuneigung gehandelt - nicht mit ihr abgesprochen gewesen sei. Vielmehr sei Hermoso von Rubiales und auch von Nationaltrainer Jorge Vilda gedrängt worden, Teil eines Videos zu sein, in dem Rubiales eher halbherzig um Entschuldigung bat. Am Mittwoch meldete sich Hermoso dann in einem Kommuniqué zu Wort, in dem sie "exemplarische Maßnahmen" gegen Rubiales forderte - und den Daumen für ihn senkte.

Diese Mitteilung Hermosos galt als Sargnagel für die Präsidentschaft von Rubiales. Zumal sich auf dessen Tisch - am Freitag zurückgewiesene - Rücktrittsforderungen häuften, unterzeichnet von allen gesellschaftlichen Sektoren. Der Fußballweltverband Fifa eröffnete am Donnerstag ein Disziplinarverfahren. Die spanische Regierung ließ erkennen, dass sie jeden Rechtsweg beschreiten werde, um Rubiales abzusetzen, wenn er nicht vom Verband entlassen werden oder selbst zurücktreten sollte.

Dieser Fall ist nun eingetreten. Die Regierung kündigte am Freitag an, die entsprechenden Mechanismen aktiviert zu haben. Rubiales will sich dagegen mit allen juristischen Mitteln wehren. Er kündigte auch Klagen gegen Politiker und Regierungsmitglieder an, die ihm öffentlich sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten, darunter Vize-Regierungschefin Yolanda Díaz. "Das Verlangen, das in diesem Kuss liegen konnte, war das gleiche, den ein Kuss hätte, den ich meinen Töchtern gebe", versicherte Rubiales. Seine Töchter waren am Freitag bei seiner Rede im Publikum.

Wofür sich Rubiales "ohne Abstriche" entschuldigte, war sein Griff ans Gemächt auf der Ehrentribüne des Stadions. Er habe sich da selbst vergessen und auch missachtet, dass er sich dabei an der Seite der spanischen Infantin Sofía und der Königin Letizia befand, hier wäre ein Mindestmaß an Anstand angezeigt gewesen. Stattdessen griff sich Rubiales sehr plakativ in den Schritt, als er den Weltmeistertitel bejubelte. Das sei "wenig erbaulich" gewesen, erklärte er nun, und "nicht zu rechtfertigen". Genau Letzteres versuchte Rubiales trotzdem: Er erklärte, er habe in der Euphorie auf eine Geste des umstrittenen Trainers Vilda geantwortet, der ihm den Titel gewidmet habe. Er habe die Kontrolle verloren und Vilda bedeuten wollen: "'Olé deine Eier', mit Verlaub." Er bitte das Königshaus und die Königin dafür um Verzeihung.

Auch der FC Sevilla fordert den Verbandschef zum Rücktritt auf

Rubiales ist schon länger einer der umstrittensten Fußballfunktionäre Spaniens. Sein Mandat begann quasi bei der Männer-WM in Russland 2018 mit der spektakulären Absetzung von Nationaltrainer Julen Lopetegui - unmittelbar vor dem Turnierstart der Spanier. Nach der umstrittenen Vergabe des spanischen Supercups nach Saudi-Arabien legten öffentlich gewordene WhatsApp-Dialoge nahe, dass sich die Betroffenen bereichern wollten - Rubiales wies auch dies am Freitag erneut zurück. Zurzeit wird dieser Fall von einer Ermittlungsrichterin im Madrider Vorort Majadahonda untersucht.

Vor einigen Jahren wurde Rubiales von einer früheren Angestellten der spanischen Fußballergewerkschaft angezeigt, sie warf ihm nun im Zuge der "Kuss-Affäre" öffentlich wieder vor, sich ihr gegenüber sexuell konnotiert und herablassend geäußert zu haben. Sein früherer Kabinettschef zeigte ihn im vergangenen Jahr an, weil er Partys abgerechnet haben soll, die angeblich Orgien waren. Auf Abrechnung seien auch Escortdamen vermerkt gewesen. Pikant daran: Sein frühere Kabinettschef ist sein leiblicher Onkel Juan Rubiales.

Zu den - wenigen - spanischen Profi-Klubs, die Rubiales zum Rücktritt aufforderten, zählte der FC Sevilla. Sie hatten sich gegen Rubiales gestellt, nachdem ein Gespräch mit seinem Vater öffentlich wurde, in dem Rubiales bei einem Spiel Sevillas gegen Real Madrid hoffte, die Andalusier mögen "niedergebürstet" werden. Real siegte tatsächlich 2:1, ein Sevilla-Tor durch Luuk de Jong wurde auf wundersame Weise annulliert.

Vor der WM in Australien und Neuseeland hatten bereits im vergangenen Herbst 15 Spielerinnen gegen die Zustände im Nationalteam protestiert und waren in einen Streik getreten, nur drei Spielerinnen nahmen schließlich an der WM teil. Rubiales aber stützte Vilda, auf den die Kritik implizit zielte - und stellte ihm nun gar eine Vertragsverlängerung mit satter Gehaltserhöhung in Aussicht. Am Freitag, direkt nach der Rede von Rubiales, erklärte nun auch Spaniens Nationalstürmer Borja Iglesisas (Betis Sevilla) seinen vorläufigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Er stehe erst wieder zur Verfügung, "wenn derartige Vorfälle nicht mehr straflos bleiben".