So einfach werden es Videoclips von Reitturnieren in den sozialen Medien künftig nicht mehr haben. Die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) hat klargestellt, nach welchen Regeln auf großen Turnieren gespielt wird, auch und vor allem in den digitalen Medien. Die Regeln sind nicht neu, bekommen aber im digitalen Zeitalter, in dem nichts verborgen bleibt - nicht der Wutausbruch nach dem missglückten Ritt, nicht der innige Kuss nach einem Erfolg -, neue Bedeutung.

Ganze Prüfungen wurden schon live gestreamt und illegal veröffentlicht

Dabei geht es ausschließlich um bewegte Bilder, nicht um Fotos. Es geht um Prüfungen, die das Logo der FEI im Namen führen, also Prüfungen im Weltcup, Nationenpreise und Championate. Die seien "Eigentum" der FEI, wie der Weltverband jetzt klarstellte. Szenen aus dem sogenannten Field of Play, zu dem beim Reitsport nicht nur Parcours und Dressurviereck, sondern auch Abreiteplatz, Kiss-and-Cry-Zone sowie Ein- und Ausritt gehören, dürfen nur die Rechteinhaber veröffentlichen, die ein oft hoch bezahltes Arrangement mit dem Veranstalter oder dem Weltverband haben. In der Bilanz der FEI kommt so jährlich ein zweistelliger Millionenbetrag zusammen. Alle anderen sind die sogenannten Non-Right-Holders - alle akkreditierten Personen wie Reiter, Pferdepfleger, Trainer, Sponsoren, Pferdebesitzer, Journalisten -, und gewöhnliche Zuschauer und Influencerinnen, die keine Medienrechte halten und zugleich ihre eigenen Kanäle bedienen.

Teilweise wurden schon ganze Prüfungen illegal live übertragen, wobei nicht die Aufnahme an sich verboten ist, sondern nur ihre Veröffentlichung. So darf die Großmutter auf der Tribüne die Glanzleistung ihres Enkels zwar in der gemeinsamen Chatgruppe dem Rest der Familie zugänglich machen, nicht aber auf ihren Instagram-Account stellen. Der Reiter wiederum darf von seinem eigenen Ritt nur das präsentieren, was ihm die FEI zur Verfügung stellt.

Auch in anderen Sportarten dürfen bewegte Bilder nicht nach Belieben veröffentlicht werden, schon gar nicht packende Torszenen aus dem aktuellen Fußballspiel. Das hat meist kommerzielle Gründe, die Rechteinhaber lassen sich ungern die Butter vom Brot nehmen. Im Reitsport indes geht es nicht in erster Linie um den Wettkampf selbst - den kann sich jeder auf kostenpflichtigen Kanälen ansehen, sooft er will. Es geht noch mehr um die Szenen am Rande, etwa wenn die Dressurreiterin sich nach dem Sieg ihr kleines Kind hochreichen lässt, zur Wonne der umstehenden Fotografen und Handyfilmer, letztere leider illegal am Werk.

Es geht auch um das Training auf dem Abreiteplatz. Wurde zur Vorbereitung früher häufig auf fürs Publikum gesperrten Plätzen geritten, so sind diese heute in der Regel für alle zugänglich. Noch bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurden die Abreiteplätze durch Sichtschutzwände abgehängt, ein privates Fernsehteam wurde von Sicherheitskräften aus einem Baum gepflückt, wohin es sich der besseren Aussicht wegen begeben hatte. Das gibt es heute aus gutem Grund nicht mehr: Nur so kann der Verdacht, dass hinter den Kulissen nach tierschutzwidrigen Methoden gearbeitet wird, entkräftet werden.

Ein Video von Dressurreiter Matthias Rathur sorgte für heftige Reaktionen

Anders als in vielen anderen Sportarten ist das Abreiten für Fans und Fachleute hochinteressant. Wie lange reitet eine Person ab, was macht sie in dieser Zeit mit ihrem Pferd, wirkt es zufrieden, aufgeregt oder ängstlich, schwitzt es übermäßig, wehrt es sich gegen den Zügel? Oder ist es ein Muster an Mitarbeit und Vertrauen? Wie oft und wie hoch muss es vor dem Parcours springen, wie sind die Hindernisse aufgebaut - wer sich für Pferde interessiert, kann hier viel ablesen. Ein Video von Dressurkaderreiter Matthias Rath beim Weltcupturnier in Neumünster im Februar sorgte für Wirbel im Netz. Die Nasenlinie des Hengstes war nicht, wie vom Reglement der FEI gefordert, an oder vor der Senkrechten, sondern deutlich dahinter. Trotzdem wirkte das Pferd nicht gequält, der Reiter nicht grob. Der Vergleich mit den skandalösen Bildern aus den Ställen des Dänen Andreas Helgstrand oder des US-Reiters Cesare Parra war unangebracht.

"Ich bin sehr für Transparenz", sagt Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu, "aber es muss fair bleiben." Hätte die Frau hinter der Handykamera alle Szenen des Rath'schen Trainings ihren Followern gezeigt, hätte sich womöglich ein anderes Bild ergeben. "Nachdem der Hengst bei seinem ersten Turnier nach längerer Pause nicht mehr durch die laute Musik und die vielen Menschen abgelenkt war, wurde er immer besser", sagt Theodorescu. "Er hat sich zunehmend entspannt, auch weil der Reiter beruhigend mit ihm sprach. Aber das hörte man auf dem Video nicht, und die guten Szenen wurden nicht gezeigt."

Die Sorge, dass das Interesse an schlechten Bildern größer ist als an guten, die ist weder neu noch unbegründet. Ändern wird man das kaum - so hilft nur die Erkenntnis der Sportler: Das Auge des Handys ist überall. Und: Transparenz schützt die, die es richtig machen.