Real Madrid und Stadtrivale Atletico sind im Kampf um die spanische Meisterschaft ihrer Favoritenrolle gerecht worden, der FC Barcelona hat erneut gepatzt. Real beendete seine drei Spiele andauernde Durststrecke in La Liga und setzte sich beim FC Sevilla mit 1:0 (0:0) durch. Atletico Madrid siegte mit 2:0 (0:0) gegen Real Valladolid und übernahm für mindestens eine Nacht Rang eins.

Für Barca um Lionel Messi und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen ist die Spitze nach dem 1:2 (0:1) beim Aufsteiger FC Cadiz dagegen meilenweit entfernt. Die Katalanen stehen mit nur 14 Zählern und zwölf Punkten Rückstand auf Atletico auf Rang sieben. (Hier geht es zur Tabelle)

Ein Eigentor von Sevilla-Keeper Bono (55.) bescherte den Königlichen, bei denen Rio-Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation stand, den Dreier. Damit gelang Real eine erfolgreiche Generalprobe für das entscheidende Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach.

Zuletzt hatte es in drei Meisterschaftsspielen nur einen Zähler für die Madrilenen gegeben. Mit 20 Punkten weist Real aber immer noch großen Abstand zur Tabellenspitze auf.

Manchester City schlägt Fulham

Der FC Chelsea hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Mit den Fußball-Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz in der Startelf siegten die Blues am Samstagabend 3:1 (1:1) gegen Aufsteiger Leeds United und schoben sich mit 22 Punkten vor Tottenham Hotspur und Titelverteidiger FC Liverpool (21), die beide erst am Sonntag spielen.

Ex-Meister Manchester City nähert sich der Spitzengruppe an. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte am Samstag gegen den FC Fulham 2:0 (2:0) und weist damit zumindest bis Sonntag nur noch drei Punkte weniger als die beiden Top-Clubs Tottenham Hotspur und Meister FC Liverpool auf. Raheem Sterling (5. Minute) und Kevin De Bruyne (26.) sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse.

Auch Manchester United gelang ein Sieg. Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit RB Leipzig gewann das Team bei West Ham United nach 0:1-Pausenrückstand noch 3:1. Tomas Soucek hatte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung gebracht. Dann aber drehten Paul Pogba (65.), Mason Greenwood (68.) und Marcus Rashford (78.) mit ihren Treffern das Spiel. In der Tabelle verbesserte sich United vorerst auf den vierten Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer tritt am Dienstag (21 Uhr) in Leipzig an. Nach dem 5:0 im Hinspiel genügt Manchester ein Remis, um sicher das Achtelfinale von Europas Fußball-Königsklasse zu erreichen.

Juve gewinnt das Derby durch späte Tore

Italiens Rekord-Fußballmeister Juventus Turin hat dank zweier später Tore einen erneuten Rückschlag in der Serie A vermieden. Im Ortsderby gegen den FC Turin gelang Leonardo Bonucci am Samstag der entscheidende Treffer zum 2:1 (0:1) in der 89. Minute. Juventus machte damit einen Sprung auf Platz zwei der Tabelle, hat aber noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand, der erst am Sonntag in Genua bei Sampdoria spielt. Die Führung der Gäste hatte Nicolas Nkoulou nach neun Minuten erzielt, dem Ex-Schalker Weston McKennie gelang erst nach 77 Minuten den Ausgleich. Bonucci rettete dann den Sieg für den Favoriten, der in der Champions League vor dem letzten Spiel beim FC Barcelona bereits den Einzug in die K.o.-Runde sicher hat.

Mbappé erzielt 100. Tor für PSG

Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain die Tabellenspitze in der französischen Ligue 1 behauptet. Der Gruppengegner von RB Leipzig in der Champions League siegte am Samstag beim SC Montpellier 3:1 (1:1) und weist nun 28 Punkte auf. Vier Zähler dahinter folgt Rivale Olympique Marseille, der aber noch zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Colin Dagba (33.), Moise Kean (77.) und Superstar Kylian Mbappé mit seinem 100. Tor im PSG-Trikot (90.) schossen den Sieg der Tuchel-Elf heraus. Stephy Mavididi gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (42.). Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer kam in der 74. Minute ins Spiel, Superstar Neymar wurde geschont.