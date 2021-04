Liverpool schenkt im Champions-League-Rennen erneut spät einen Sieg her. Watford kehrt in die Premier League zurück.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben im Kampf um die Champions-League-Teilnahme erneut einen wichtigen Sieg verschenkt. Der Meister kassierte beim enttäuschenden 1:1 (1:0) gegen Newcastle United in der Nachspielzeit den Ausgleich. Schon am Montag hatten die Reds beim 1:1 in Leeds bis zur 87. Minute geführt.

"Das fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte Teammanager Klopp und gab zu: "Heute haben wir nicht so gespielt, als ob wir die Champions League verdienen. Jetzt haben wir noch fünf Spiele. Entweder wir lernen daraus, oder wir spielen keine Champions League. So einfach ist das." Liverpool liegt mit 54 Punkten derzeit nur auf Rang sechs.

Mohamed Salah brachte die Gastgeber schon in der 3. Minute mit einem Dropkick in den Winkel die Führung. Der Ägypter ist damit der erste Liverpool-Profi, der in drei verschiedenen Premier-League-Spielzeiten auf mindestens 20 Tore kommt. Joe Willock (90.+5) sorgte mit dem Ausgleich jedoch für Frust bei Klopp und Co.

Vor dem Anstoß hatte Klopp erneut die gescheiterte Super League thematisiert. "Unsere Besitzer haben einen Fehler gemacht, das habe ich oft genug gesagt. Wir sind die Gesichter des Vereins, und wir wussten nichts davon. Vergessen Sie das nicht", sagte Klopp am Mikrofon von BT Sport und forderte: "Wir müssen uns wieder beruhigen."

Watford wieder erstklassig

Der FC Watford kehrt nach nur einem Jahr in die englische Premier League zurück. Das Team des spanischen Teammanagers Xisco machte am Samstag durch ein 1:0 (1:0) gegen den FC Millwall den Aufstieg perfekt. Xisco hatte Ende Dezember den Ex-Gladbacher Vladimir Ivic abgelöst, obwohl der Klub immerhin auf Rang fünf lag.

Zuvor hatte bereits Tabellenführer Norwich City mit Trainer Daniel Farke die direkte Rückkehr ins Oberhaus perfekt gemacht. Auch der dritte Premier-League-Absteiger der Saison 2019/20, der AFC Bournemouth, hat noch Chancen auf den direkten Wiederaufstieg.