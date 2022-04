Internationaler Fußball:Chelsea schießt sich für Real ein

Nach der Niederlage in der Champions League siegen die Londoner 6:0 - Timo Werner und Kai Havertz treffen. Manchester United blamiert sich in Everton, Villarreal kommt nicht über ein Remis hinaus.

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat sich den Europacup-Frust von der Seele geschossen. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel gewann drei Tage nach der Pleite gegen Real Madrid (1:3) im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim FC Southampton 6:0 (4:0) und festigte Platz drei. Marcos Alonso (8.), Mason Mount (16.) sowie die Nationalspieler Timo Werner (21.) und Kai Havertz (32.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste, bei denen auch Antonio Rüdiger in der Startelf stand. Erneut Werner (49.) und Mount (54.) legten im zweiten Durchgang nach. Chelsea gastiert am Dienstag zum Rückspiel in Madrid.

Für den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United wird die Champions-League-Qualifikation derweil immer schwieriger. Die Mannschaft von Teammanager Ralf Rangnick unterlag beim FC Everton 0:1 (0:1) und ist nur Tabellensiebter. Anthony Gordon (27.) erzielte den einzigen Treffer. Für Everton war es im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiger Erfolg.

Villarreal nur mit Remis

Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Villarreal hat in der spanischen Fußball-Topliga den erhofften Heimsieg bei der Generalprobe verpasst. Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in München reichte es für die Mannschaft von Trainer Unai Emery gegen Athletic Bilbao nur zu einem 1:1 (1:0). Alfonso Pedraza traf am Samstagabend in der 60. Minute für die Gastgeber, zuvor ging Bilbao durch Raul Garcia (43. Minute) in Führung. Mit nunmehr 46 Punkten bleibt Villarreal Tabellen-Siebter der Primera Division.

Die Bayern hatten das Königsklassen-Hinspiel in Spanien nach einer schwachen Vorstellung 0:1 (0:1) verloren und stehen damit mächtig unter Druck.