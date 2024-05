Noch bis zum Muttertag dreht sich auf der Pferd International in München alles um den Reitsport. Dort gelang am Freitagnachmittag Yara Reichert mit dem erst zehnjährigen Springbank II VH eine kleine Sensation. Bei ihrem internationalen Drei-Sterne-Dressurdebüt gewann die 55-jährige Amateurreiterin aus der Nähe von Landshut mit persönlicher Bestleistung von 71,043 Prozent den Grand Prix Special. Der Grand Prix am Donnerstag war mit Abstand an Sönke Rothenberger mit dem zwölfjährigen Matchball OLD gegangen, doch das Paar aus dem deutschen Olympiakader blieb im Special mit 70,511 Prozent unter seinen Möglichkeiten.

"Stars von Morgen": Im Wettbewerb für junge Grand-Prix-Pferde sicherte sich Rudi Widmann mit dem zehnjährigen Jewel Star in München den Sieg. (Foto: Ludwiga von Korff/oh)

Die Münchner Etappe der "Stars von Morgen" für junge Grand Prix-Pferde sicherte sich Rudi Widmann mit dem zehnjährigen Jewel Star. Mit 74,078 Prozent qualifizierte sich der Berufsreiter vom Gestüt Ammerland für das Halbfinale auf Gut Ising. Zweiter wurde Benjamin Werndl mit dem erst neunjährigen Dallenio. Der Rappe ist ein Dreiviertelbruder von Dalera, der Championats-Trakehnerstute seiner Schwester Jessica von Bredow-Werndl. Diese beiden werden am Samstag als Favoriten im Grand Prix Special auf Fünf-Sterne-Niveau starten. Am Sonntag findet die Grand Prix Kür statt. Weitere sportliche Höhepunkte sind das Masters of Speed in der Working Equitation am Samstag und der Große Preis am Sonntag.