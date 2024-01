Ski nordisch:Bundestrainer ohne Akkreditierung

Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder hat bei der Tour de Ski vorzeitig Feierabend. Dem 53 Jahre alten Ex-Athleten wurde am Donnerstag in Davos in der Schweiz die Akkreditierung entzogen, wie er selbst bestätigte. Beim Verfolgungsrennen bei schwierigen Bedingungen hatte Schlickenrieder während des Rennens seine Ski quer auf die Strecke gestellt, um das Material der deutschen Athleten von der Schneelast zu befreien. Dies wurde von den Organisatoren sanktioniert.