Interview von Johannes Knuth

Herr Geschke, Sie wurden am vergangenen Freitag positiv auf Covid-19 getestet, seitdem sitzen Sie in einem Quarantänehotel in Tokio, als bislang einziger Deutscher aus dem Olympiatross. Sie haben zuletzt gesagt, dass sie sich zum Teil wie "im Gefängnis" fühlten. Wie geht es Ihnen mittlerweile?

Simon Geschke: Erst mal vielen Dank für die Ablenkung (lacht). Ich merke mittlerweile vor allem, dass es mir körperlich nicht so gut geht, und ich glaube, das liegt eher nicht an Covid-19. Mir tut vor allem der Rücken weh vom vielen im Bett liegen. Mir fehlt auch Sonnenlicht, mir fehlt Bewegung, mir fehlt frische Luft, wir dürfen hier ja nicht mal die Fenster öffnen. Ich war in den vergangenen 20 Jahren fast jeden Tag draußen, da schränkt einen so was schon extrem ein. Ich habe heute mein Bett einfach mal in den Flur gestellt, damit ich hier ein bisschen Platz habe, um zumindest Yoga oder so was in der Art machen zu können.

Die Bedingungen - um sieben Uhr von einem Lautsprecher im Zimmer geweckt werden, keine frische Luft - klingen nicht so, als würden sie jemandem guttun, der unter einer potenziell schwerwiegenden Atemwegserkrankung leidet.

Das ist definitiv so. Ich habe deshalb auch am ersten Tag gleich gefragt, weshalb das Fenster nicht aufgeht. Da hieß es: Sicherheitsgründe. Ich vermute mal, die wollen nicht, dass hier irgendjemand aus dem Fenster springt. Es ist nur so: Man isst hier im Zimmer, man duscht hier, man muss seine Wäsche im Bad waschen und aufhängen. Das ist einfach ungesund, zehn Tage lang nur Luft aus der Klimaanlage atmen zu können.

Wie lenken Sie sich ab?

Die ersten zwei Tage hatte ich tatsächlich noch viel zu tun, mit Interviews etwa. Das wird jetzt schon weniger. Ich habe noch die Hälfte von meinem einzigen Buch, das ich mir mitgenommen habe, vor mir. Ich hätte mir über Amazon am liebsten ein paar Bücher oder eine Ukulele ins Hotel bestellt, aber das geht überhaupt nicht - finde ich auch unnötig, aber das muss man jetzt respektieren. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat zum Glück veranlasst, dass mir eine Rad-Rolle aufs Zimmer geliefert wird, die sollte diesen Dienstag kommen. Ansonsten habe ich über den DOSB noch viel Essen bestellt, das haben sie offenbar mit den Organisatoren abgestimmt, dass das wenigstens geht. Denn das Essen im Hotel ist leider eine Katastrophe. Ich ernähre mich vegan, die Auswahl hier ist aber selbst für Nicht-Veganer bescheiden: Es gibt kein Obst, ein bisschen Gemüse, von der Qualität her wie im Flugzeug. Im Grunde esse ich seit vier Tagen Reis mit Sojasauce.

Können Sie sich mit den Verantwortlichen immerhin vernünftig austauschen?

DOSB und auch den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) kann ich nur in den höchsten Tönen loben. Natürlich hatte ich ein schlechtes Gefühl, der Auslöser gewesen zu sein, als erster deutscher Covid-Fall bei den Spielen. Zugleich kann mich mir wirklich keinen Vorwurf machen, fahrlässig gewesen zu sein. DOSB und BDR haben jedenfalls wahnsinnig schnell geholfen und unterstützen mich dabei, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme. Mit den japanischen Behörden ist es etwas zäh: Gerade wenn man hier im Hotel eine Frage hat, die ein bisschen unangenehm ist, wie mit dem Fenster, habe ich das Gefühl, dass die Verantwortlichen auch nicht unbedingt Englisch verstehen wollen.

"Ich habe im Hotel noch keinen husten hören. Es ist schon ein bisschen bizarr"

Bei all dem stellt sich ja schon die Frage der Verhältnismäßigkeit - zumal ihr Test einen hohen CT-Wert bzw. eine niedrige Viruslast aufwies. Wie haben Sie davon eigentlich erfahren?

Wir mussten ja jeden Tag hier einen Spucktest machen, der war bei mir am Freitagmorgen vor dem Rennen auffällig. Der Nachweis ist aber nicht so genau, zumal ich mir zehn Minuten vorher noch die Zähne geputzt hatte. So was kann diese Tests verfälschen, den entsprechenden Hinweis hatte ich aber übersehen. Unser Teamarzt hat dann erst einen anderen Schnelltest gemacht, der war negativ, von daher waren wir uns sicher, dass der erste Test falsch-positiv war. Der PCR-Test, den die Organisatoren daraufhin veranlasst haben, war dann einer der schlimmsten, den ich je hatte - das Stäbchen war richtig verbogen, so tief sind die reingegangen.

Dann kam am Abend das positive PCR-Ergebnis ...

... da stand der CT-Wert (32, Anm.) gleich mit drauf. Unser Teamarzt meinte, dass man mit einem Wert von über 30 nicht oder kaum noch als ansteckend gilt und man damit in Europa sogar gleich nach Hause hätte fliegen dürfen, auch wenn sich da offenbar die Meinungen scheiden. Es würde jedenfalls erklären, weshalb Emanuel Buchmann, mit dem ich mir drei Tage das Zimmer und das Bad geteilt habe, sich nicht angesteckt hat. Ich war bestimmt kein Superspreader, ich habe auch bis jetzt keine Symptome. Ich verstehe schon, weshalb das alles hier gemacht wird, aber ich denke auch, dass ich schon jetzt die weiterführenden PCR-Tests machen könnte, die mir ermöglichen würden, das Hotel wieder zu verlassen. Die kann ich jetzt erst am sechsten bzw. siebten Tag machen. Vor Sonntag werde ich also nicht nach Deutschland zurückfliegen.

Wissen Sie, wie es anderen Athleten und Betreuern in Ihrem Hotel ergeht?

Tatsächlich kommt jeder in dieses Hotel, der im Rahmen der Spiele positiv getestet wurde. Ich kenne jetzt nicht deren CT-Werte, aber ganz ehrlich: Diejenigen, die hier unten ihr Essen aufs Zimmer holen, sind alle symptomfrei. Ich habe hier noch keinen husten hören. Geschweige denn, dass hier irgendjemand wie der Tod aussieht. Es ist schon ein bisschen bizarr.

Sie haben Verständnis dafür geäußert, dass die Organisatoren extreme Vorsicht walten lassen. Gleichzeitig scheinen die Folgen nicht gerade bis in die letzte Verästelung bedacht worden zu sein. Lohnt es sich, Olympische Spiele unter diesen Bedingungen überhaupt stattfinden zu lassen, auch wenn laut Organisatoren bislang weniger als 0,1 Prozent aller Covid-Proben positiv waren?

Schwierige Frage. Ich finde es schon schön, dass die Spiele stattfinden. Als Sportler kennt man natürlich das Risiko, das ist leider Teil eines Berufs, bei dem man viel unterwegs ist. Ich bin ja direkt von der Tour de France angereist, da werde ich es mir wahrscheinlich entweder dort am letzten Tag oder auf dem Flughafen in Paris geholt haben. Ich habe seit Mai einen kompletten Impfschutz, von Johnson und Johnson, ich hatte schon vor der Pandemie immer Handdesinfektionsmittel dabei, weil man sich vor dem großen Rennen einfach keine Grippe oder keinen Magen-Darm-Virus einfangen will. Aber man kann das Risiko halt nie auf null Prozent herunterschrauben.

Detailansicht öffnen Mit Fragezeichen durch Frankreich: Simon Geschke, hier zuletzt bei der Tour de France im Trikot seiner Cofidis-Equipe, könnte sich am letzten Tag der Rundfahrt oder auf der Weiterreise nach Tokio infiziert haben. (Foto: Roth/dpa)

Aber wenn Sie Ihre Impfung ansprechen: Dann scheint der Schutz, auf den sich viele Geimpfte und auch die Veranstalter in Tokio berufen, ja auch seine Lücken zu haben ...

Ich glaube zumindest, dass viele Leute noch immer denken, dass die Impfung sie vor allem schützt. Es war ja von Anfang an klar, dass man sich selbst als Geimpfter weiter infizieren und das Virus weitergeben kann. So gesehen muss ich als Sportler, der viel unterwegs ist, jetzt auch nicht beleidigt sein, dass ich trotz Impfung positiv bin. Das Risiko ist weiterhin da und wird vermutlich auch so bleiben. Ich bin kein Virologe, aber es ist ja Konsens in der Wissenschaft, dass uns Corona so oder so erhalten bleiben wird.

Die aktuelle Radsport-Saison dauert noch bis Anfang Oktober. Wie wirkt sich Ihre Isolation darauf aus?

Ich werde hier auf der Rolle, wenn sie denn kommt, keine Form halten oder ein richtiges Training absolvieren können. Die ist einfach nur dazu da, den Kreislauf in Schwung zu bringen, damit ich nicht ständig mit einem 55er-Puls auf dem Bett liege. Dann ist halt die Frage, wann ich nach Hause komme. Mein nächstes Rennen wäre schon am 5. August, das Arctic Race in Norwegen, das werde ich aber ziemlich sicher nicht fahren. Ich fahre ja in einem guten Team, da glaube ich schon, dass die mich jetzt erst mal zwei Wochen in Ruhe lassen. Ich muss mich dann auch erst mal mental erholen. Ich war seit sechs Wochen gar nicht zu Hause, da ist der kleine Albtraum hier natürlich die Krönung.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald sie wieder in Deutschland sind?

Vermutlich erst mal auf ein Bier oder mehrere auf den Schreck. Und auf meinen Hund und meine Freundin. Wobei die Reihenfolge eher lauten müsste: Freundin, Hund, Bier. Und dann gehe ich erst mal richtig schlafen.