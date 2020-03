Thomas Bach ist kein großer Redner. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) neigt zu gewundenen, in anstrengender Gelassenheit vorgetragen Statements, und so ließ er am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit 400 Journalisten aus aller Welt auch die heftige Kritik an seinem Krisenmanagement rund um die nun auf Mitte 2021 verschobenen Tokio-Spiele 2020 verpuffen. Eine präzise, überraschend kurze Antwort fand der deutsche Wirtschaftsanwalt an der Spitze des Olymps allerdings auf eine Frage. "Nein!", sagte Bach reflexhaft auf die Nachfrage, ob er angesichts seiner heftig kritisierten Verzögerungsstrategie an Rücktritt denke.

Das war zu erwarten. Doch nährt die schussartige Replik ohne weitere Ausführung die Vermutung, dass der Blick des IOC-Chefs weiterhin nicht über die Fassade des Prunksitzes der Bewegung am Genfer See hinausreicht. Das hat Bachs Krisenarbeit in Zeiten des Corona-Virus über die vergangenen Wochen verdeutlicht. Stur hielt er am Spiele-Termin im Juli fest; anschwellende Proteste an der Basis, besonders im Lager der Athleten, beirrten ihn so wenig beirren wie die wachsende Kritik in Medien und Gesellschaft.

So hat es Bach schon gehalten, nachdem die russische Staatsdoping-Affäre aufflog und die Sotschi-Winterspiele 2014 durch systematischen Betrug der Gastgeber entwertet worden waren. Während betrogene Athleten und Verbände im Einklang mit dem Gros der Öffentlichkeit harte Sanktionen forderten, führte Bachs IOC die Aufklärung der Kreml-Umtriebe nur im Munde - und pflegte eine Art fürsorglichen Täterschutz.

Seit 24 Jahren sitzt Bach in IOC- Spitzengremien, seit 2013 ist er Präsident. Eine Karriere aus der sportpolitischen Retorte, der mächtige kuwaitische Olympiafunktionär Ahmad al-Sabah hatte 2013 verraten, Bachs Weg an die Spitze sei schon 2001 beschlossen worden. In so einem geschlossenen System hat der Boss einen gewaltigen Apparat hinter sich. Genauer: unter sich - weil er den Apparat fast nach Belieben für seine politischen Ziele benutzen kann. Er besteht aus den Sportweltverbänden sowie in den 206 Nationalen Olympischen Komitees (NOK); fast alle hängen am Tropf der Sommer- und Winterspiele. Existentiell. Deshalb kann der Mann, der diese Geldmaschine bewegt, den Sport mit einer Stimme sprechen lassen; im Bedarfsfall mitder eigenen, wie so viele relevante Beschlüsse in der Ära Bach gezeigt haben.

Der Patron bestimmt, alle folgen. So war es bis Mitte vergangener Woche, als das IOC mit Vertretern der Verbände und NOK´s zum Thema Spiele-Verschiebung konferiert hatte. Als sich Bach am Mittwoch des Vorwurfs erwehren muss, er habe zu lange die Ängste und Bedenken vieler Athleten und von immer mehr Verbänden ignoriert, als er dabei auf den einseitig erklärten Spieleverzicht des kanadischen Olympiateams zu Wochenbeginn angesprochen wird, da verweist er auf jene Sitzung: "Am Ende der Telefonkonferenz letzte Woche gab es eine Einzelabstimmung für jedes NOK und jeden Verband zur Frage, ob sie mit der Strategie des IOC-Exekutivkomitees einverstanden sind. Wir bekamen die einstimmige Unterstützung - inklusive der des kanadischen NOK."

Sind die Kanadier Umfaller? Und ihre Olympiakollegen in Australien, Norwegen und den USA, die der Boykottankündigung folgen? Der Vorgang zeigt nur die Schwachstelle des olympischen Herrschaftssystems: In großer Runde ist der Herdendruck gewaltig, keiner rudert gegen den politischen Mainstream. Auch, was den wachsenden Widerstand der Athleten betrifft, verweist Bach auf eine(fruchtlose) Konferenz, die er abgehalten habe - und kann auch vermeintlich Demokratisches vorschieben: Die IOC-Athletenkommission. Die ei jaständig in Gespräche und Abstimmungen involviert gewesen sei. Allerdings steht für diese hauseigenen Athletenvertreterschar niemand symbolischer als die russische Sportikone Jelena Issinbajewa. Die hat nicht nur gegen Sanktionen wider das russische Staatsdoping gekämpft, sie ist mit der Kreml-Spitze so eng, dass Wladimir Putin sie sogar in den Kreis jener Gesellschaftsvertreter berufen hat, die ihm via Verfassungsänderung eine möglichst ewige Amtszeit bescheren sollen.

Bis Montagfrüh seien WHO-Meldungen eingetroffen, sagt Bach

Auch im IOC hat de facto fast nur einer das Sagen. Und der, Thomas Bach, hat versagt, als er erstmals auf einen Gegner traf, der weder über Machtpolitik noch mit diskreter Hinterzimmer-Diplomatie einzudämmen ist. Beim Medientermin am Mittwoch offenbarte Bach unversehens, dass es im Anblick der Corona-Pandemie nie eine substantiellere Strategie gab als Aussitzen, für ein Wunder beten - und die zwischen Quarantäne und Tokio-Träumen zerrissenen Athleten wochenlang unter Beschäftigungsdruck zu halten. Erst am Sonntag hatte der IOC-Vorstand einen Beschluss für die nächsten vier Wochen in Aussicht gestellt. Dass ihn dann die Absetzbewegung im eigenen Lager, die Erosion bei den Athleten über Nacht zum Umdenken gezwungen habe, will Bach nicht gelten lassen.

Bis Montagfrüh, führte er aus, seien Meldungen der Weltgesundheitsorganisation WHO eingetroffen, die auf eine "dynamische, dramatische Entwicklung des Virus" hingewiesen habe - das habe den Ausschlag gegeben. Nur: War die Entwicklung in den Wochen zuvor, all die verfügten Ausgangssperren nicht dramatisch genug? Bach erkärt, die Pandemie habe ja nun auch Afrika erreicht. Aber hat dies das Spiele- Risiko herhöht? Und wie sahen die Ratschläge der WHO an das IOC über all die Wochen aus? Am Ende dient nicht nur die WHO als Sichtblende für das IOC, sondern auch Donald Trump. Der habe jüngst Lockerungen der Restriktionen im April in Aussicht gestellt, hebt Bach hervor, auch andere Staatschefs hätten ihre Maßnahmen bis Anfang Mai limitiert.

Und jetzt? Muss der Blick nach vorne gehen. Die Olympischen Spiele sind auch 2021 nach Tokio 2020 benannt, eine Geste an die Werbepartner, die schon Milliarden in diese Marke investiert haben. Am Mittwoch ruft Bach alle Teile der Sportgesellschaft auf, mitzuhelfen, dass die Spiele ein "Symbol der Hoffnung" werden. Klingt wie die nächste olympische Kommerzidee, aus der sich bald wieder Gold schürfen lässt.