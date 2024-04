Die Dokumentation "2Unbreakable" von Maike Conway bietet einen Einblick in die Szene des Breakings. Der Film begleitet die beiden Deutschen Serhat Perhat und Joanna Mintcheva zu Wettbewerben und in ihrem Alltag. Beide haben ein großes Ziel: Sie wollen nach Paris. "Wenn ich das schaffe, dann würde ich mir die Ringe tätowieren", sagt Perhat in der Doku.

Dort, wo sich Emmanuel Macron und die Mona Lisa treffen würden, verließen sie Büro und Bilderrahmen, werden sich im Sommer die Weltbesten ihrer Kunst gegenüberstehen. Oder zutreffender: Sie werden gegenüber voneinander alles tun, außer zu stehen. Auf dem Place de la Concorde, gelegen zwischen Élysée-Palast und Louvre, werden die olympischen Wettbewerbe im Breaking stattfinden.

39. Münchner Dokumentarfilmfestival : Was das Dok-Fest zu bieten hat 109 Filme aus 51 Ländern sind im Mai in München zu sehen, ein Großteil davon auch per Stream. Schwerpunkte der 39. Festivalausgabe sind der Zustand der Demokratie, Online-Überwachung, KI und Kulturthemen. Der große Überblick. Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl und Barbara Hordych

Das Breaking wurde in den 70er-Jahren in New York City von Afroamerikanern und Puerto Ricanern erfunden. Der Begriff Breakdance wurde später von Medien erschaffen, die B-Boys und B-Girls (B für Breaking) verwenden ihn selbst nicht. Breaking ist in diesem Jahr erstmals Teil des olympischen Programms - aus der Bronx nach Paris. "Das Thema ist für uns alle neu, egal ob für die Athlet*innen, die Szene oder auch die Organisatoren. Ich selbst denke, dass dieser Begriff Olympia uns Tänzern einen gewissen Respekt verschafft", sagt Mintcheva. Die Dokumentation stellt jedoch glaubwürdig dar, dass die Kultur des Breakens für beide Protagonisten noch wichtiger ist als diese größte Bühne.

Ein Spagat ist für die Breaker ein Leichtes, doch dieser zwischen der gemeinschaftlichen und kreativen Untergrundkultur und der starren, leistungsorientierten Struktur der Spiele ist eine Herausforderung. Bei Olympia treten sie in Battles gegeneinander an. Die Jury bewertet und vergibt die Medaillen anhand der Kriterien Kreativität, Persönlichkeit, Technik, Vielseitigkeit, Darstellungskraft und Musikalität.

Perhat ist in München geboren, wuchs im Viertel Kieferngarten auf - und er ist Uigure

Perhats Ideal klingt ganz anders: "Breaken ist für mich die schönste und freieste Kunst, die ich für mich nutzen kann." Er ist in München geboren und wuchs im Viertel Kieferngarten auf. Und er ist Uigure. In der chinesischen Region Xinjiang wird die Minderheit brutal unterdrückt. "Ich will meine Kultur auf eine Art und Weise repräsentieren, dass Leute sie schön und interessant finden. Ich bin der erste Uigure, der vom Tanzen leben kann und so ein freies Leben führen darf. Und dafür bin ich so dankbar", sagt er mit Tränen in den Augen.

Der Film zeigt den Zusammenhalt in den Crews, die harte Arbeit und die Wettbewerbe, bei denen Musik, Zuschauer und Tänzer zu einer energetischen Einheit verschmelzen. Er gibt dem Breaken Raum, präsentiert die beeindruckende Akrobatik und vollendete Coolness. Auf der Bühne angekommen, geht es los: Virtuos dreht sich Perhat im Kopfstand um die eigene Achse, stützt sich auf beide Hände, friert in dieser Position für einige Momente ein und springt auf.

Inzwischen ist der Traum von den Olympischen Spielen für Perhat und Mintcheva geplatzt. Doch im Film wird deutlich: Dabei sein ist nicht alles, die Show geht weiter. Statt in Paris treten sie nun in München bei der Premiere des Films im Rahmen des Dok.fests auf.

2UNBREAKABLE (Deutschland 2023, Regie: Maike Conway, 90 Minuten) Fr. 3.5., 20.30 Uhr, Deutsches Theater, mit Bühnenperformance; Mo. 6.5., 20.30 Uhr, HFF Audimax; Sa. 11.5., 20.30 Uhr Pasinger Fabrik; jew. OmeU.