Von Saskia Aleythe, Tokio

Wettkämpfe kann man nicht kopieren, findet Malaika Mihambo. Und deswegen geht sie auch nicht mit Gedanken an die Vergangenheit in einen neuen Medaillenkampf. Klar, im Souvenierschrank der Erinnerungen liegen schon ein paar Schmuckstücke, die ihr beim Flug durch die Sandgrube extra Antrieb verleihen könnten. Wie sie bei der WM 2019 in Doha nach zwei Versuchen fast die letzten Sprünge verpasst hätte und dann noch zum Titel gesprungen war. Es ist viel mehr ein Gefühl, das man aus solchen Momenten mitnimmt und gut konservieren sollte, der Glaube an sich selbst. Er kann einen lange tragen.