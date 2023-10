Der französische Ex-Weltmeister Olivier Giroud macht auch als Torwart eine gute Figur. Der Stürmer musste am Samstag beim 1:0 von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AC Mailand in der Nachspielzeit des Auswärtsspiels in Genua zwischen den Pfosten einspringen, nachdem Keeper Mike Maignan Rot gesehen hatte. Milan hatte bereits fünfmal gewechselt. Giroud hielt mit zwei starken Paraden die Null und sicherte die Tabellenspitze. Milans Siegtreffer hatte der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (87.) erzielt, der dann als Erster zwischen den Pfosten aushelfen wollte, aber für zu klein befunden wurde. Sein Torwarttrikot werde er sich einrahmen, sagte Giroud.