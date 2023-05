Vom smart auftretenden Eintracht-Trainer Oliver Glasner ist am Samstag in Sinsheim nichts mehr zu sehen.

Nach der 1:3-Niederlage bei Abstiegskandidat Hoffenheim setzt Eintracht-Trainer Oliver Glasner zu einer Wutrede an. Sein Auftreten hat sich in letzter Zeit dramatisch verändert - und sorgt bei Frankfurts Vorstand für Irritationen.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Es muss ja nicht gleich die Verwandlung von Dr. Jekyll in Mr. Hyde sein, die Oliver Glasner gerade durchmacht, aber die Gefühle beim Trainer von Eintracht Frankfurt bewegen sich definitiv in Randbereichen. Seine emotionalen Ausbrüche erreichten die vergangenen Tage eine fast schon beängstigende Schwankungsbreite.

Mittwoch ein vielfotografierter so genannter Diver in der Stuttgarter Arena, nachdem sich sein Team ins DFB-Pokalfinale gekämpft hatte: Das sah sehr ausgelassen aus.

Donnerstag ein Besuch auf dem Frankfurter Wochenmarkt, wo der Österreicher an einem Apfelweinstand mit seinem Assistenten Michael Angerschmid einen Schoppen genoss: Das wirkte ziemlich entspannt.

Samstag eine Schimpfkanonade in der Sinsheimer Arena, als Glasner nach dem verlorenen Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (1:3) wütete: Das hörte sich tief frustriert an. Und bleibt vorerst als letzter Eindruck haften.

Die Frage eines Journalisten auf der Pressekonferenz war durchaus berechtigt, ob seine Spieler es nicht kapieren würde, weil der Auftritt bei einem Abstiegskandidaten den Verdacht nährte, dass die Eintracht auch diese Bundesligasaison teilnahmslos austrudeln lässt. Ein Umstand, den übrigens Sportvorstand Markus Krösche nach dem Auftritt gegen den FC Augsburg (1:1) in der Vorwoche angesprochen hatte: "Man muss sagen, wir haben es nicht begriffen."

Mit dieser These nun erneut konfrontiert, ging Glasner, 48, fast zähnefletschend zum Gegenangriff über. "Hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit 'nicht kapieren' vorzuwerfen. Der alte Makoto Hasebe ist 39 Jahre alt, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. Der hat teilweise Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er: Er spielt wieder", brüllte er und schob nach: "Hör mir mit diesem Müll auf. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Sie haben es natürlich kapiert." Das darf für die Pokal-Wettbewerbe gelten. In der Bundesliga gibt die Eintracht ein anderes Bild ab.

Genauso wie der Trainer. Der früher smart auftretende, freundliche und verbindliche Fußballlehrer gibt sich seit Wochen dünnhäutig. Mitunter wird er unvermittelt schmallippig und unsachlich, verwechselt Ursache und Wirkung. Dabei ist nicht zu negieren, dass zehn sieglose Spiele im Alltagsgeschäft Bundesliga in seinen Verantwortungsbereich fallen.

Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann kritisierte Glasner für seine Wutrede. "Es ist spürbar, dass er natürlich enttäuscht ist über die sportlichen Ergebnisse. Was ich auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der seine Arbeit macht. Ich habe mitbekommen, dass Oliver Glasner sich dafür auch entschuldigt hat", sagte Hellmann der Bild. Es sei "weder gut noch richtig" gewesen, nach der Niederlage am Samstag so zu reagieren.

"Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", sagt Glasner selbstkritisch

Diesmal lag Glasners entkräftetes Ensemble bereits zur Pause mit 0:3 zurück. Nach der roten Karte gegen den Hoffenheimer Stanley Nsoki (49.) gelang Mario Götze zwar noch ein Tor (54.), doch der Weltmeister von 2014 steht symbolisch dafür, die falschen Prioritäten zu setzen, weil er sich regelmäßig Gelb wegen Meckerns einhandelt. Die von weit mehr als 10 000 Eintracht-Fans unterstützten Profis brachten nur dann richtigen Widerstand auf, wenn es Entscheidungen von Schiedsrichter Harm Osmers zu kritisieren galt. Vorgelebt vom Vorgesetzen persönlich.

Glasner bolzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus "stillem Protest" gegen den Referee, wie er später sagte, einen zweiten Ball aufs Spielfeld. Osmers zückte regelkonform die rote Karte. Wenn Gegenstände auf den Rasen fliegen, gibt es keinen Ermessensspielraum. "Wenn das Rot ist, dann war die Karte gerechtfertigt", sagte Glaser, der mit Gelb gerechnet hatte und einräumen musste: "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht."

Kommenden Samstag im Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 muss der Frankfurter Trainer nun aussetzen. Und womöglich hat Glasner nicht mehr so viele Gelegenheiten, an als Eintracht-Trainer an der Seitenlinie zu stehen. Die Wutrede, die sportliche Lage: Es mehren sich die Indizien, dass das Pokalfinale in Berlin am 3. Juni gegen RB Leipzig sein letztes Spiel für Frankfurt sein könnte.