20. August 2018, 19:24 Uhr Novak Djokovic Besser als Roger Federer

Novak Djokovic stafft als erster Tennisspieler das Meisterstück, alle neun Masters-Turniere sowie die vier Grand-Slam-Turniere einmal oder öfter zu gewinnen.

Dabei steckte der Serbe Anfang des jahres noch in einer tiefen sportlichen Krise.

Die hatte er allerdings mit seinem Sieg im Wimbledon-Finale beendet.

Von Jürgen Schmieder , Cincinnati/Los Angeles

Es klingt zunächst einmal verblüffend, wenn einer behauptet, das Tennisturnier in Cincinnati sei der am kniffligsten zu erklimmende Gipfel in diesem Sport. Novak Djokovic hat ja schon ganz andere Berge bestiegen in seiner Karriere, die French Open in Anwesenheit von Rafael Nadel etwa, aber es stimmt schon: Der Hartplatz in Cincinnati ist extrem schnell, noch schneller als zum Beispiel der Rasen in Wimbledon; in Verbindung mit den schweren und harten Bällen sowie der feuchten Hitze im August in Ohio ist es eine Veranstaltung, die für die erlesenen Fähigkeiten von Roger Federer entwickelt zu sein scheint.

"Es ist die größte Herausforderung im Tennis, das Finale in Cincinnati gegen Roger Federer zu spielen", hatte Djokovic also am Samstag gesagt, und einen Tag später gewann er dieses Endspiel nach fünf Niederlagen (davon drei gegen den siebenmaligen Turniersieger Federer) zum ersten Mal in seinem Leben. Er ist damit der erste Spieler der Tennisgeschichte, der alle vier Grand-Slam-Turniere und sämtliche neun Veranstaltungen der Masters-1000-Serie mindestens ein Mal für sich entschieden hat. "Danke, Roger, dass du mich heute hast gewinnen lassen", sagte Djokovic nach dem 6:4, 6:4: "Er ist wahrscheinlich der beste Spieler der Geschichte. Es war heute ein schwieriges Match für ihn, er hat sich nicht gut bewegt und nicht sein bestes Tennis gezeigt."

‹ › Und noch eins fürs Familienalbum: Novak Djokovic postiert mit den Turnierhelfern nach dem Gewinn des Titels in Cincinnati. Bild: Tannen Maury/Epa/Rex/Shutterstock

‹ › Zuvor entlädt sich die ganze Spannung in einem Jubelsprung nach einem Zwei-Satz-Sieg gegen Roger Federer. Bild: Aaron Doster/USA TODAY Sports

‹ › Lange musste Djokovic darauf warten, in Cincinnati zu gewinnen, auf diesem extrem schnellen Belag, auf den die Tribüne ihren Schatten wirft. Bild: Rob Carr/AFP

‹ › Novak Djokovic und sein Finalgegner Roger Federer spielen sich bei der Siegerehrung freundliche Sätze zu: "Du solltest stolz darauf sein, diesen historischen Meilenstein erreicht zu haben", sagt der unterlegene Schweizer. Bild: John Minchillo/AP Wird geladen ...

Djokovics Masterplan, an dem Federer verweifelte

Nun, Federer dürfte auch deshalb nicht sein bestes Tennis gezeigt haben, weil ihn Djokovic kolossal genervt hat mit dieser Spielweise, die einen an den Rand des Wahnsinns treiben kann. Djokovic bewegte sich unfassbar flink an der Grundlinie, er spielte selbst wuchtige Angriffe seines Schweizer Gegners präzise zurück und konterte bisweilen derart trocken, dass Federer immer wieder verwundert den Kopf schüttelte und irgendwann einsehen musste, dass er einen Ballwechsel ganz sicher verlieren würde, wenn er ihn nicht gleichzeitig hochriskant und fehlerfrei zu Ende spielte - und dass es selbst bei Perfektion noch immer knifflig werden würde.

Djokovics Siege bei den neun Masters-Turnieren Indian Wells (Hartplatz; 2008, 11, 14, 15, 16) 5 Siege Miami (Hartplatz; 2007, 11, 12, 14, 15, 16) 6 Siege Monte Carlo (Sand; 2013, 15) 2 Siege Madrid (Sand; 2011, 16) 2 Siege Rom (Sand; 2008, 11, 14, 15) 4 Siege Kanada (Hartplatz; 2007, 11, 12, 16) 4 Siege Cincinnati (Hartplatz; 2018) 1 Sieg Schanghai (Hartplatz; 2012, 13, 15) 3 Siege Paris (Halle; Hartplatz; 2009, 13, 14, 15) 4 Siege Hinzu kommen die 13 Siege bei Grand-Slam-Turnieren: 6 x Australien (2008, 11, 12, 13, 15, 16), 1 x French Open (2016) 4 x Wimbledon (2011, 14, 15, 18) 2 x US Open (2011, 15).

"Das ist eine fantastische Leistung von Novak; nicht nur heute, sondern die komplette Karriere über", sagte Federer danach; und dann, an seinen Rivalen gerichtet: "Du solltest stolz darauf sein, diesen historischen Meilenstein erreicht zu haben."

Djokovic hat nun seine Flagge auf den 13 höchsten Gipfeln dieses Sports aufgestellt, er wollte das unbedingt als Erster schaffen, weil es dann eine objektive Maßeinheit bei der Suche nach dem besten Spieler dieser Generation oder womöglich der Geschichte sein könnte. "Es hat mich unglaublich angestachelt, diese Trophäe zu gewinnen und diesen Meilenstein zu erreichen", sagte er nach dem Finale: "Daran werde ich mich ein Leben lang erinnern."