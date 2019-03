27. März 2019, 13:01 Uhr Lukas Nmecha Per Eilantrag zur deutschen U21

Lukas Nmecha durchlief von der U16 an alle Nachwuchsteams des englischen Fußballverbandes und schoss bei der U19-EM 2017 das Siegtor im Finale.

Kürzlich tauchte er im Kader deutschen U21 auf - mit der er dann am Dienstagabend gegen England spielte.

Nmecha wurde in Hamburg geboren, seine Familie wanderte 2007 nach England aus. Der DFB hatte den Fußballer, der derzeit an Preston North End ausgeliehen ist, schon seit einiger Zeit im Blick.

Von Dominik Wolf

Im Sommer 2017 war Lukas Nmecha auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Er hatte die englische Auswahl im Finale der U19-EM in Georgien gerade zum Titel geschossen und sah einer Zukunft entgegen, wie sie seit jenem verheißungsvollen Jahr so vielen Talenten aus den englischen Nachwuchsteams beschert war; sogar der Sprung in die A-Auswahl schien möglich zu sein.

Umso überraschender war es, dass sein Name vor rund zwei Wochen bei einer Kadervorstellung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) genannt wurde: U21-Trainer Stefan Kuntz stellte in Frankfurt sein Aufgebot für die Testspiele gegen Frankreich und England vor, Nmecha war einer von drei Neulingen.

Warum einer, der von der U16 an alle Nachwuchsteams des englischen Fußballverbandes durchlaufen hat, nun plötzlich für Deutschland auflaufen sollte und dann ausgerechnet noch gegen England? Nmecha wurde in Hamburg geboren, seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Nigerianer. 2007 wanderte die Familie nach England aus, da war er gerade neun. Nach zwei Jahren in England wurden die Scouts von Manchester City auf ihn aufmerksam und holten ihn in die Nachwuchsakademie. Im vergangenen Jahr gab er unter Pep Guardiola sein Debüt in der Premier League, bevor er im Sommer an den Zweitligisten Preston North End ausgeliehen wurde. Dort kommt er in 35 Spielen auf die für einen Stürmer eher ungewöhnliche Bilanz von einem Tor und sieben Vorlagen.

Bei der U21-EM in zwei Jahren darf Nmecha noch mitspielen

Auch Nigeria hatte sich Hoffnungen auf Nmecha gemacht - ähnlich wie bei den deutschen U21-Nationalspielern Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg) und Emmanuel Iyoha (Erzgebirge Aue), die ebenfalls Wurzeln in dem afrikanischen Land haben. Doch so plötzlich der 20-Jährige auf der Kaderliste auftauchte, so lange geplant ist seine Nominierung. Der DFB hatte ihn schon seit einiger Zeit im Blick, bereits 2012 wurde Nmecha zu einem U15-Lehrgang eingeladen.

Sein jüngerer Bruder Felix, der ebenfalls bei Manchester City unter Vertrag steht, probte bereits ein fröhliches Wechselspiel zwischen den Nationen und ihren jeweiligen Auswahlen. Nach Einsätzen in der englischen U16 entschied er sich zwischenzeitlich für die deutsche U18, um wenig später doch wieder für die englische U18 aufzulaufen. Lukas Nmecha dagegen scheint sich festgelegt zu haben: "Ich sehe Deutschland als meine Heimat an. Bis ich neun Jahre alt war, habe ich in Hamburg gelebt. Ich habe auch heute noch einen großen Bezug zur Stadt und den Leuten."

Der DFB hatte beim Weltverband Fifa einen Eilantrag auf einen Verbandswechsel gestellt. Für die Partie gegen Frankreich am Donnerstag (2:2) lag die Spielberechtigung noch nicht vor, am Dienstag kurz vor dem Anpfiff des Spiels gegen England erhielt er sie; beim 2:1 (1:1) in Bournemouth kam er eine halbe Stunde zum Einsatz. "Ich habe zehn Minuten vor der Partie erfahren, dass ich spielen darf", sagte Nmecha hinterher. Er hatte eine Torchance, blieb insgesamt aber unauffällig. Für seinen neuen Trainer war es gut, dass Nmecha schon bei der Mannschaft war: "Wichtig ist, dass wir ihn zehn Tage bei uns hatten", sagte Kuntz. Die Perspektive, die darin mitschwingt, ist konkret: Er könnte nicht nur bei der U-21-EM im Juni zum Einsatz kommen, sondern wäre auch noch beim Turnier 2021 spielberechtigt. Und vielleicht reckt er dann ja wieder einen Pokal in die Luft - diesmal im Trikot des DFB.