So schließt sich also die vorerst letzte Akte zu in einem der größten jüngeren Skandale der Leichtathletik: vor einem Berufungsgericht in Portland, dem Zentrum des US-Bundesstaates Oregon, wo auch der US-Sportartikelhersteller Nike residiert. Am vergangenen Montag hatte das Gericht noch eine wichtige Anhörung in der Sache anberaumt, jetzt bestätigte es, dass die Streitparteien sich geeinigt haben. Außergerichtlich.