National Hockey League:Draisaitl trifft, Seider auch

Die Edmonton Oilers haben die längste Siegesserie der NHL ausgebaut und auch das Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks gewonnen. Beim 4:1 am Dienstagabend traf auch Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl für die kanadische Mannschaft, die nach dem achten Sieg in Serie zum ersten Mal in dieser Saison eine positive Bilanz aufweist. Der Treffer zum 3:1 war Draisaitls zwölftes Saisontor. Lukas Reichel blieb bei den Blackhawks in etwas mehr als zehn Minuten auf dem Eis ohne Torschuss.