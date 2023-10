Nachdem die Ärzte Neymar die niederschmetternde Nachricht überbracht hatten, spendete Lionel Messi sofort Trost. "Viel Kraft" wünschte der argentinische Weltmeister seinem brasilianischen Ex-Teamkollegen via Instagram und postete dazu ein dramatisch anmutendes Foto. Messi hält Neymar darauf im Arm, er tätschelt ihm den Kopf, es regnet. Und das alles in Schwarz-Weiß.

Der Hintergrund: Neymar, 31, hat sich sehr schwer am Knie verletzt - und ganz Brasilien steht unter Schock. Der inzwischen bei Al-Hilal in Saudi-Arabien angestellte Topstürmer hat sich im WM-Qualifikationsspiel der Brasilianer am Dienstag in Uruguay (0:2) das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen, auch der Meniskus ist kaputt. Neymar muss operiert werden und fällt erneut monatelang aus.

Neymar kennt sich aus mit langwierigen Verletzungen, aber so hart wie diesmal traf es ihn noch nie: "Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste", teilte der 31-Jährige mit. Er wisse, dass er stark sei, "aber diesmal brauche ich meine Familie und Freunde noch mehr". Gerade erst hatte sich der Edeltechniker von einer schweren Knöchelverletzung am rechten Fuß erholt und mehrere Monate gefehlt.