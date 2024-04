Der FC Bayern München und sein Technischer Direktor Marco Neppe trennen sich. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, habe man sich "nach zehn erfolgreichen Jahren in gegenseitigem Einvernehmen" dazu entschieden. Dieser Schritt war bereits seit einigen Wochen erwartet worden. Neppe war am 1. Juli 2014 aus Leverkusen zum FC Bayern gekommen und zuletzt als Technischer Direktor tätig.