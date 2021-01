Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Ein glänzend aufgelegter Daniel Theis hat mit den Boston Celtics die nächste Niederlage kassiert. Beim 109:117 bei den Philadelphia 76ers gelang dem deutschen Basketball-Nationalspieler in der Profiliga mit 23 Punkten und zehn Rebounds das erste Double-Double in dieser Saison. Theis setzte nur einen Wurf daneben. "Ich kann es kaum erwarten, dass wir alle Spieler bei 100 Prozent zurück haben", sagte Theis nach dem Spiel, "wir haben ein wirklich gutes Team." Wenn alle Profis dabei seien, könne man endlich wieder "Celtics-Basketball" spielen. Nur Jaylen Brown (26 Punkte) und Marcus Smart (25) waren erfolgreicher als Theis. Boston steht nach der zweiten Pleite in Folge bei acht Siegen und fünf Niederlagen.

Derweil gab es für die Brooklyn Nets im ersten Spiel mit seinen "Big Three" eine Enttäuschung. Das Team um Kevin Durant, Neuzugang James Harden und Kyrie Irving, der nach zwei Wochen Pause auf das Parkett zurückkehrte, verlor nach zweimaliger Verlängerung mit 135:147 bei den Cleveland Cavaliers. Irving (37 Punkte) und Harden (21) standen erstmals gemeinsam für die Nets auf dem Parkett, Durant (38) war Topscorer der Gäste. Als Mann des Abends kam Cavs-Guard Collin Sexton auf 42 Punkte. Luka Doncic verbuchte beim 124:112-Sieg der Dallas Mavericks bei den Indiana Pacers in seinem 146. NBA-Spiel sein 30. Triple-Double (13 Punkte, 12. Assists, 12 Rebounds). Nur Oscar Robertson erreichte diese Marke schneller. Für Dallas war es der erste Sieg nach drei Niederlagen.

Fußball, England: Manchester City hat sich mit dem neunten Pflichtspielsieg in Serie an der Spitze der englischen Premier League festgesetzt, Stadtrivale United bleibt jedoch Tabellenführer. Mit dem deutschen Nationalspieler und Torschützen Ilkay Gündogan bezwang City, die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, am Mittwoch Aston Villa in einem Nachholspiel 2:0 (0:0) und sprang für wenige Stunden auf Platz eins. Manchester United holte sich die Tabellenführung jedoch am späten Abend mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg beim FC Fulham wieder zurück. Dank seiner Starspieler Edinson Cavani (21.) und Paul Pogba (65.) kam der englische Rekordmeister nach frühem Rückstand durch den Ex-Leipziger Ademola Lookman (5.) wieder zurück und bleibt in der Liga seit über drei Monaten ungeschlagen. Für City traf Bernardo Silva (79.) im Etihad Stadium zum 1:0, Gündogan verwandelte in der 90. Minute einen Handelfmeter. Das Spiel der Citizens gegen Villa war ursprünglich für den ersten Spieltag im September angesetzt gewesen. Es wurde allerdings verschoben, weil Manchester beim Champions-League-Turnier in Portugal antrat. Uniteds Spiel in London war Ende Dezember wegen mehrerer Coronafälle in Fulhams Team ausgefallen.

DFB: Der Deutsche Fußball-Bund und sein Integrationsbeauftragter Cacau beenden die Zusammenarbeit. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit und begründete das Ausscheiden damit, dass der 39 Jahre alte Ex-Profi im vergangenen Jahr als Teilhaber und Geschäftsführer bei einer Sportagentur eingestiegen ist. "Diese Tätigkeit erlaubt jedoch gemäß der DFB-Satzung nicht die Fortsetzung seines Engagements als Integrationsbeauftragter", schrieb der Verband in seiner Mitteilung. Cacau und der DFB hatten mehr als vier Jahre zusammengearbeitet.

"Wir haben einiges bewegen können", sagte der in Brasilien geborene Ex-Stürmer, der in seiner Laufbahn unter anderem für den 1. FC Nürnberg und den VfB Stuttgart spielte und 23 Länderspiele absolvierte. Er werde sich weiter zur Integration im und durch den Fußball äußern, "denn das Thema wird nicht an Bedeutung verlieren". DFB-Präsident Fritz Keller dankte Cacau: "Mir fallen nicht viele ehemalige Nationalspieler ein, die für eine Verbandsaufgabe so viel Zeit investiert und sich so leidenschaftlich auch für den Fußball an der Basis engagiert haben."

Fußball, Schalke 04: Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar ist offiziell. Am Dienstag gaben die Schalker die Verpflichtung des Angreifers von Ajax Amsterdam bekannt. Der 37-jährige Niederländer unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor war bereits Sead Kolasinac (FC Arsenal) nach Schalke zurückgekehrt.

"Wir müssen Spiele gewinnen, müssen dafür Tore schießen, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen", wird Huntelaar auf der Klub-Homepage zitiert: "Schalke gehört in die 1. Bundesliga. Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt."

Huntelaar hatte zwischen 2010 und 2017 in 240 Pflichtspielen für Schalke 126 Tore erzielt. In der Saison 2011/12 wurde er mit 29 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig, 2011 gewann er mit Schalke den DFB-Pokal. Er war vor dreieinhalb Jahren zu Ajax zurückgekehrt.

Fußball, Premier League: Der FC Chelsea findet in der englischen Meisterschaft nicht aus der Krise heraus. Beim neuen Tabellenführer Leicester City verloren die Londoner mit den deutschen Nationalspielern Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner 0:2 (0:2). Mit 29 Punkten aus 19 Spielen hinken die Blues, die nur zwei Siege aus den letzten acht Spielen in der Premier League holten, ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher.

Drei Tage nach dem 1:0 im Derby beim FC Fulham war Chelsea mit Rüdiger und Havertz in der Startelf zwar über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, in der Offensive aber nicht durchschlagkräftig genug. Das galt auch für Werner, der in der 68. Minute eingewechselt wurde. Ein Treffer des Nationalstürmers (86.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Leicester nutzte durch Wilfred Ndidi (6.) und James Maddison (41.) seine Chancen dagegen eiskalt und setzte sich zumindest für eine Nacht an die Spitze. Manchester United könnte mit einem Sieg am Mittwoch (21.15 Uhr) in Fulham aber wieder die Tabellenführung übernehmen.

Fußball, Spanien: Nach der ersten roten Karte seiner bereits gut 16-jährigen Profikarriere im Trikot des FC Barcelona ist Lionel Messi für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte das Wettbewerbskomitee des spanischen Verbandes (RFEF) am Dienstag mit. Damit verpasst der Argentinier an diesem Donnerstag das Spiel beim Drittligisten UE Cornellà im Sechzehntelfinale des spanischen Pokals sowie das Liga-Duell am Sonntag beim FC Elche.

Messi war am Sonntag bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Finale des spanischen Supercups gegen Athletic Bilbao in Sevilla in der 119. Spielminute des Feldes verwiesen worden. Er hatte seinen Gegenspieler Asier Villalibre im Kampf um den Ball mit dem Arm getroffen. Das Wettbewerbskomitee befand nun, dass es sich nicht um eine Tätlichkeit gehandelt habe, bei der eine Vier-Spiele-Sperre gedroht hätte, sondern nur um eine Behinderung. Der Klub kann gegen die Sperre noch Einspruch einlegen.