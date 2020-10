Interview von Jürgen Schmieder

Die Prognose für die Boston Celtics vor der Saison hörte sich an wie Kritik an Daniel Theis: Ja, das sei schon eine interessante Mannschaft, nach dem Weggang von Al Horford fehle aber nun mal ein ordentlicher Center. Nun, da die Saison zu Ende geht, lässt sich feststellen: Es lag auch an der erstaunlichen Entwicklung von Theis, dass es die Celtics bis ins Halbfinale schafften. Und dass sie sich dort gegen Miami Heat weitgehend selbst besiegten, war nicht dem 28 Jahre alten Korbbeschützer zuzuschreiben - im Gegenteil: In Spiel fünf war er mit 15 Punkten und 13 Rebounds der prägende Akteur, in den Playoffs schaffte er durchschnittlich 8,9 Punkte, 7,1 Rebounds und 1,2 Blocks pro Partie. Ein Gespräch über ein aufrüttelndes, irritierendes Jahr, in dem er es fast geschafft hätte, der erste Deutsche nach Dirk Nowitzki zu sein, der in einem NBA-Finale eine prägende Rolle spielt.