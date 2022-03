Trainer Antonio Di Salvo steht mit der deutschen U21-Nationalmannschaft nach einem halben Jahr im Amt dicht vor dem Erreichen seines ersten Etappenziels. Mit etwas Glück eroberte seine Auswahl am Dienstag in Petach Tikwa einen Sieg im Spitzenspiel der EM-Qualifikation gegen Israel und braucht damit nur noch einen Punkt aus zwei Spielen für das direkte EM-Ticket.

Ohne den kurzfristig verletzt fehlenden Kapitän Jonathan Burkardt tat sich der Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes beim 1:0 (0:0)-Sieg lange schwer, erarbeitete sich dank des Treffers von Noah Katterbach (60. Minute) aber letztendlich den wichtigen Sieg im Topduell der Gruppe. "Wie die Mannschaft zusammengespielt hat, wie sie marschiert ist, ich bin sehr stolz", sagte Di Salvo im TV-Sender ProSieben Maxx.

Der Coach lobte die Reaktion seines Teams nach dem Ausfall von Burkardt: "Es war wirklich die komplett Mannschaft, die gefightet hat, die gearbeitet hat, die ein unglaubliches Laufpensum hingelegt hat." Auch Torschütze Katterbach sah vor allem Teamleistung als ausschlaggebend: "Wir haben dagegengehalten, deswegen haben wir verdient gewonnen."

Bei nun fünf Zählern Vorsprung auf Israel und sechs auf den Dritten Polen fehlt den DFB-Junioren aus den Partien im Juni gegen Ungarn und in Polen noch ein Punkt, um Rang eins und damit das direkte Ticket zu lösen. Auch als Gruppenzweiter hätte das Team über die Playoffs noch eine Chance auf die Teilnahme an dem Turnier 2023 in Georgien und Rumänien, wo die U21 den Titel ihrer Vorgänger verteidigen möchte. Im Topduell gegen Israel war die deutsche Mannschaft zwar engagiert, im Spiel nach vorne fehlten aber lange Tempo und Ideen. Mitten in der besten Phase der Israelis traf Katterbach zum hart erkämpften Sieg.