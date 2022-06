Interview von Gerald Kleffmann

Andy Murray ist einer der erfolgreichsten Tennisprofis in diesem Jahrtausend. Der 35 Jahre alte Schotte aus Glasgow gewann drei Grand-Slam-Titel (2012 in New York, 2013 und 2016 in Wimbledon), zwei Mal olympisches Gold (2012 und 2016), er war 41 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste. Nach anhaltenden gesundheitlichen Problemen hatte Murray 2019 bei den Australian Open sein Karriere-Ende angekündigt, dieses aber nach einer Operation verschoben. Bei den Boss Open in Stuttgart kürzlich hatte sich Murray bei der Finalniederlage gegen den Italiener Matteo Berrettini am Bauchmuskel leicht verletzt, sein Start beim nun anstehenden Rasenklassiker in Wimbledon ist nicht gefährdet. In der ersten Runde trifft er auf den Australier James Duckworth. Zeit für ein rasches Gespräch über das Leben als Profi mit nun vier Kindern - und wie es wirklich um sein Karriere-Ende steht.