Von Johanns Aumüller

Michel Heßmann sitzt derzeit wieder oft im Sattel. Der 22-Jährige gehört in Deutschland seit einigen Jahren zu den größten Talenten des Radsports; er hat verschiedene Junioren-Titel abgeräumt und im Vorjahr in den Diensten des Branchenführers Jumbo-Visma sein Debüt bei einer großen Landesrundfahrt gegeben, dem Giro d'Italia. In diesen Tagen absolviert er viele Trainingseinheiten rund um seinen Wohnort nahe Freiburg. Nur Rennen stehen bis auf Weiteres nicht in seinem Kalender. Denn seit einem im August bekannt gewordenen Positivbefund auf eine verbotene Substanz hat ihn sein Team suspendiert.