Megan Rapinoe:Karriereende mit Knall

Megan Rapinoe griff während der Pressekonferenz zur großen blauen Bierdose, nach dem "schlimmstmöglichen Ende" nahm die US-Ikone einen kräftigen Schluck. "Es fühlte sich an wie ein riesiger Knall", berichtete Rapinoe zwischen Tränen und Galgenhumor, nachdem sie in ihrem letzten Spiel früh unter tosendem Applaus der 25 000 Fans in San Diego vom Feld gehumpelt war.