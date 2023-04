Golf in Augusta:Knapp an der Katastrophe vorbei

Von Felix Haselsteiner

Die Stille ist eigentlich eines der Kernmerkmale des Augusta National Golf Club. Nicht einmal Singvögel werden auf dem Gelände geduldet - wie genau das geht, ist eines der gut gehüteten Geheimnisse des Clubs. Jedenfalls, so die Erkenntnis zahlreicher Journalisten, die in den vergangenen Jahren auf die Suche begaben, sieht man in den Bäumen keine - und zu hören sind sie auch nicht. Ganz anders als die Kettensägen, die am Freitagnachmittag aufheulten und damit auf höchst ungewöhnliche Art und Weise die Stille durchbrachen, die dem Masters sonst seinen einzigartigen akustischen Rahmen liefert.

Ein Sturm hatte sich bereits am Nachmittag in der Gegend um Augusta angekündigt, für 21 Minuten war die zweite Runde unterbrochen worden. Etwas mehr als eine Stunde später dann ertönte erneut die Warnsirene, weil Blitze (auf Golfplätzen höchst gefährlich) in der Nähe eingeschlagen waren - doch nicht nur das. Drei große Bäume fielen innerhalb weniger Minuten um und hätten beinahe zu einer Katastrophe geführt: Videoaufnahmen zeigen, dass mehrere Zuschauer sich in dem Bereich aufhielten, in denen die Bäume umfielen. Wenige Zentimeter retteten wohl das Leben einer Frau, die sich am Ende zwischen zwei Baumstämmen wiederfand.

Detailansicht öffnen Auf dem Gelände des Augusta National Golf Club muss erstmal aufgeräumt werden, das Turnier wird so lange unterbrochen. (Foto: Mark Baker/AP)

"Man hat es richtig gespürt", sagte Caddie John Serhan, der sich mit seinem australischen Spieler Harrison Crowe unweit der Bäume auf Bahn 16 aufhielt, der Nachrichtenagentur AP: "Sie hatten Glück, dass niemand umgekommen ist. Sehr großes Glück." Einer der Zuschauer, Deshey Thomas, sagte dem Augusta Chronicle, Tannenzapfen wären ihm auf den Rücken gefallen, weshalb er nach oben gesehen habe und "gerade noch zur Seite gekommen" sei. Die Veranstalter meldeten sich wenige Minuten nach dem Unglück zu Wort und bestätigten, dass es keine Verletzten gegeben habe. "Wir werden weiterhin das Wetter heute und im Verlauf des Turniers beobachten", hieß es vom Augusta National Golf Club.

Für den Rest des Nachmittags wurde das Turnier unterbrochen, um die Aufräumarbeiten fortsetzen zu können. Die zweite Runde wird nun am Samstagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt, bei weiterhin schwierigen Wetterbedingungen: Um etwa 20 Grad kühler als am Freitag soll es am Wochenende in Georgia werden, dazu werden viel Wind und starker Regen erwartet. Die endgültige Entscheidung darüber, wer den Cut schafft und auch in der dritten und vierten Runde an den Start gehen wird, ist damit noch offen. Auch wenn einige Ergebnisse schon fest stehen, teils mit großen Überraschungen.

Mitfavorit Rory McIlroy etwa scheiterte in den ersten zwei Runden am Platz und an sich selbst: Seine Runden in 72 und 77 Schlägen reichten nicht aus, um sich fürs Weiterspielen zu Qualifizieren. McIlroy fiel am Ende sogar hinter Bernhard Langer zurück. Der deutsche Routinier schaffte zwar bei seinem 40. Antreten beim Masters erneut den Cut nicht, schlug sich allerdings gemessen an seinem Alter mehr als ehrenwert. "Mindestens einmal", sagte Langer nach seiner Runde bei Sky, wolle er noch in Augusta antreten, im kommenden Jahr: "Dann schauen wir mal." Das Wochenende werde er sich allerdings als Zuschauer noch ansehen, auch bei schlechtem Wetter.