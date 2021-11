Titelverteidiger FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel hat sein Ticket für das Champions-League-Achtelfinale gelöst. Die Engländer schlugen am Dienstagabend das bereits qualifizierte Juventus Turin überzeugend mit 4:0 (1:0) und setzten sich obendrein an die Tabellenspitze der Gruppe H. Chelseas Ligarivale Manchester United konnte sich einmal mehr auf Cristiano Ronaldo verlassen und feierte ebenfalls den Einzug in die K.o-Phase.

Zwei Tage nach der Trennung von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer setzte sich der englische Rekordmeister bei Europa-League-Sieger FC Villarreal mit 2:0 (0:0) durch. Ronaldo (78.) und der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho (90.) erzielten die Tore. Der spanische Traditionsklub FC Barcelona muss hingegen weiter um das Achtelfinale bangen. Im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Xavi kam der fünfmalige Titelträger gegen Benfica Lissabon nicht über ein 0:0 hinaus.

Barça liegt mit sieben Zählern vor Benfica (5) auf Rang zwei, muss am letzten Spieltag aber beim FC Bayern antreten. In Wolfsburg-Gruppe G bleibt es sehr eng. Der OSC Lille besiegte dank des Tores von Jonathan David (31.) den österreichischen Meister RB Salzburg mit 1:0 (1:0) und schiebt sich auf den ersten Tabellenplatz (acht Punkte). Die Österreicher um Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi (7) lauern knapp dahinter, gefolgt von Sevilla (6) und Wolfsburg (5). In United-Gruppe F hat Atalanta Bergamo einen großen Schritt Richtung K.o-Phase verpasst.

Der Klub des verletzten Nationalspielers Robin Gosens trennte sich in einem wilden Spiel mit 3:3 (1:1) von den Young Boys Bern und bleibt auf Rang drei. Am 8. Dezember empfangen die Italiener Villarreal zum Endspiel ums Weiterkommen. Innenverteidiger Trevor Chalobah (25.), Reece James (55.), Callum Hudson-Odoi (58.) und Nationalspieler Timo Werner (90.+5) erzielten die Treffer für Chelsea, das am letzten Spieltag im Fernduell mit Juve um den Gruppensieg kämpft. Werner war nach langer Verletzung in der 72. Minute eingewechselt worden.