Derby in Manchester:United schafft großes Comeback gegen City

Sieg im Stadt-Derby gegen den Meister: Der Lauf von Manchester United nach dem vorzeitigen Abschied von Cristiano Ronaldo geht weiter. Der englische Rekordchampion gewann am Samstag nach langer Zeit wieder das Premier-League-Derby gegen Manchester City.

Das Team von Trainer Erik ten Hag setzte sich nach Rückstand mit 2:1 (0:0) gegen den Stadtrivalen durch und rückte in der Tabelle vorerst auf den dritten Platz vor. Zuvor hatte ManUnited drei Liga-Derbys nacheinander gegen City verloren. Bruno Fernandes (78. Minute) und Marcus Rashford (82.) drehten die Partie in weniger als fünf Minuten zugunsten der Red Devils und sorgten damit für ein echtes Highlight in der Premier League.

Gerade beim Treffer zum Ausgleich bleiben aber große Zweifel wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung. Rashford startete in Richtung eines Steilpasses von Casemiro klar aus dem Abseits, berührte den Ball aber knapp nicht. Fernandes schoss ein. Fragwürdig, ob Rashford in dieser Situation wirklich nur im passiven Abseits blieb, so wie es das Schiedsrichterteam offenbar entschied.

Doch der Treffer zählte und so verkürzte Ten Hags Team den Rückstand auf Pep Guardiolas Mannschaft auf einen Punkt. Der eingewechselte Jack Grealish hatte die Gäste in der 60. Minute zunächst in Führung gebracht. Meister City hatte im Old Trafford zwar deutlich mehr Ballbesitz, United allerdings die besseren Chancen.

Die beste Gelegenheit zur Führung für die Heimelf vergab Rashford, als er nach einer guten halben Stunden City-Torwart Ederson umkurvte, aber zu schwach abschloss. Citys Topstürmer Erling Haaland blieb im Derby weitestgehend unauffällig.

Der frühere Wolfsburger Wout Weghorst, den United am Freitag auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtet hatte, verfolgte das Spiel im Old Trafford von der Tribüne.