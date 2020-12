FSV in Pokal und Bundesliga

Von Frank Hellmann

Ein Alleinstellungsmerkmal hat der FSV Mainz 05 definitiv für sich: Kein Bundesligist nimmt so viele Sorgen mit in die Feiertage. Die Rheinhessen schafften es in einer gespenstisch anmutenden Nacht vor Heiligabend tatsächlich, im DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum (2:2 nach Verlängerung, 0:3 im Elfmeterschießen) die bisherigen Frusterlebnisse noch zu übertreffen.

Das Totalversagen trug fast schon tragikomische Züge: eine scheinbar sichere 2:0-Führung in der vierten Minute der Nachspielzeit (Kopfball Robert Tesche) verspielt, die Überzahl in der Verlängerung nicht genutzt (Rote Karte Manuel Riemann) und dann gleich drei Elfmeter vergeben.

Adam Szalai jagte die Kugel an den Pfosten, Kevin Stöger ballerte an die Latte, ehe Jean-Philippe Mateta fast schon arrogant an VfL-Ersatzkeeper Patrick Drewes scheiterte. Mehr Krise als bei den auf allen Ebenen kopflos wirkenden Nullfünfern geht kaum. Das Spiel und der Verlauf, konstatierte Klubchef Stefan Hofmann zerknirscht, "spiegelt diese Saison beziehungsweise dieses Halbjahr genau wider". Die Zerfallserscheinungen im Corona-Jahr 2020 haben erschreckende Ausmaße angenommen.

Die Mannschaft taumelt dem Abgrund entgegen, steht in der Bundesliga auf einem Abstiegsplatz. Sportstand Rouven Schröder, 45, hat sich bereits verabschiedet, Trainer Jan-Moritz Lichte, 40, ist so geschwächt, dass alles andere als seine Ablösung nach den Festtagen überraschen würde. Auch für ihn war das Pokalspiel "ein Sinnbild von dem, was wir über Wochen erleben", sagte Lichte. Die ungeklärte Frage über seine Zukunft könne ihm aber die Freude auf Feiertage nicht vermiesen, beschied der gebürtige Kasselaner fast trotzig: "Ich fahre nach Hause und freue mich auf Weihnachten mit den Kindern".

Sein Arbeitgeber ist auf bestem Wege, sich als Bundesligist überflüssig zu machen. Es gehört zu der grotesken Geschichte, dass nun mit Christian Heidel genau jener Macher flehentlich zurückgesehnt wird, der von 1992 bis 2016 fast ein Vierteljahrhundert die Geschicke lenkte.

Dass der Name zuletzt in direktem Zusammenhang mit einer verfehlten Kaderplanung auf Schalke stand, hindert die Mainzer Vereinsführung nicht daran, ihn zum Erlöser zu verklären. Heidel war schließlich derjenige, der in Notlagen die Trainer-Ikonen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel entdeckte und aus einem biederen Zweitligisten irgendwann einen etablierten Erstligisten machte.

Das Problem: Heidel hat sich über die Festtage noch Bedenkzeit erbeten. Eigentlich will der 57-Jährige nicht wieder als Allesmacher agieren, bei dem alle Strippen vom Scouting über die Kaderplanung bis zur Öffentlichkeitsarbeit zusammenlaufen. Er hätte es gut gefunden, mit Schröder zusammenzuarbeiten, den er selbst als seinen Nachfolger ausgesucht hatte.

Doch der Sportschef wertete die geplante Erweiterung des Vorstands als Misstrauensvotum und löste seinen Vertrag auf. Die Mainzer Vereinsführung stände ganz dumm da, wenn nun auch Heidel nicht mehr will, weshalb Hofmann jetzt den Druck leicht erhöhte: "Ich werde mit Christian telefonieren, von dem wir dann hoffentlich das klare Bekenntnis bekommen. Ich glaube, den Plan B brauchen wir nicht."

Der ehrenamtliche tätige Vereinspräsident verteidigt die rückwärtsgewandte Suche nach einem Retter, die sich an der Vergangenheit orientiert: "Wir sind sportlich seit eineinhalb Jahren sehr instabil und müssen damit leben, dass sich viele Fans abwenden. Dass wir uns Gedanken machen, wie wir dem entgegenwirken können und welche Menschen die dafür nötige Expertise haben - und dann auf den Namen Christian Heidel kommen -, ist wohl nachvollziehbar." Doch es war allemal ungeschickt, wie die Klubführung die Rückholaktion Heidels an Schröder vorbei eingefädelt hat.

Vor allem der Aufsichtsratschef Detlev Höhne spielt in dem Machtgeflecht mit ständiger Kompetenzüberschreitung eine unrühmliche Rolle. Dass Höhne in einer denkwürdig merkwürdigen Pressekonferenz am Dienstag noch versicherte, er könne kein Chaos erkennen, grenzt an Realsatire. Zum Durcheinander passt die ungeklärte Trainerfrage. Hofmann wollte nach dem Pokalspiel noch nicht bestätigen, dass Lichte letztmals als Cheftrainer auf der Bank gesessen hat.