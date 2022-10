Schach-Fehde Carlsen vs Niemann:Wir spielen dann vor Gericht

Von David Kulessa

Magnus Carlsen durchlebt schachfachlich gerade komplizierte Tage. Der Dauerdominator der Szene startet in Reykjavik bei einer WM - im sogenannten Fischerschach. Das zeichnet sich dadurch aus, dass die Figuren zum Beginn der Partie nicht in der bewährten Weise auf dem Brett stehen, sondern in einer von 960 denkbaren Varianten, die kurz vorher ausgelost wird. Das ist selbst für die größten Großmeister eine besondere Herausforderung. Sie können sich nicht in der üblichen Form am Computer auf diese Partien vorbereiten, vielmehr kommt es darauf an, am Brett alles zu erblicken.