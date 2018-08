7. August 2018, 22:20 Uhr Leichtathletik-EM Bei der Frohnatur fließen Tränen

Bei der Leichtathletik-EM glänzt Sprinterin Gina Lückenkemper mit Silber über 100 Meter.

Kugelstoßer David Storl freut sich über Bronze - und ein 10.000-Meter-Läufer aus Deutschland erlebt einen bitteren Moment.

Von Joachim Mölter, Berlin

Jahrelang hatten die Organisatoren der Leichtathletik-EM in Berlin mit den Funktionären des gastgebenden deutschen Verbandes DLV am Zeitplan dieser Veranstaltung getüftelt: Jeden Tag eine Titelchance für einen deutschen Athleten, um das Publikum bei Laune zu halten, das war die Maxime. Am Anfang, dem Dienstag, sollte gleich eine sichere Medaillenbank die Meisterschaften in Schwung bringen, und weil sich der Kugelstoßer David Storl in der Vergangenheit als solche erwiesen hat, wurde sein Finale zu Beginn terminiert.

Wäre ja auch eine schöne Geschichte gewesen, wenn der dreimalige Europameister den vierten Titel nacheinander gewonnen hätte. Das ist noch keinem Kugelstoßer gelungen und überhaupt nur ganz wenigen Leichtathleten, darunter einer Deutschen, der Weitspringerin Heike Drechsler zwischen 1986 und 1998. Drechsler ist auch in Berlin wieder dabei, als freiwillige Helferin. Mit ihren vier Titeln in Serie bleibt sie einzigartig in Deutschland.

Denn der Plan mit der Fortsetzung von Storls Serie ging nicht ganz auf.

Zwar begann der 28 Jahre alte Athlet vom SC DHfK Leipzig den Wettkampf verheißungsvoll mit einem Stoß auf 21,41 Meter. Aber schon im zweiten Durchgang konterten Michal Haratyk mit 21,72 und Konrad Bukowiecki mit 21,66 Metern und sorgten damit letztlich für den zweiten Doppelerfolg von Polens starken Männern an diesem Abend. Zuvor hatten Wojciech Nowicki (80,12) und Pawel Fajdek (78,69) schon im Hammerwerfen die ersten beiden Plätze besetzt.

Und David Storl, dem entthronten Titelverteidiger, blieb nur die Erkenntnis: "Die Kugelstoßer in Europa haben sich auch weiterentwickelt, es ist nicht mehr so, dass man mit 21,40 Meter ganz entspannt Europameister wird wie das 2014 noch war." Natürlich habe er sich für die heimische EM "ein bisschen mehr" vorgestellt als das, was er am Dienstagabend in die Wertung trug, im Angesicht der starken Konkurrenz beschloss Storl dann aber auch: "Ich freue mich riesig über Bronze."

Die knapp 35 000 Zuschauern im traditionsreichen Olympiastadion erlebten am Ende also einen durchaus verheißungsvollen Beginn für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV): Denn die 21 Jahre alte Gina Lückenkemper, die wegen ihres munteren Wesens längst als künftiges Gesicht der deutschen Leichtathletik gehandelt wird, erfüllte im 100-Meter-Finale alle Erwartungen. Hinter der großen Favoritin und überlegenen Siegerin Dina Asher-Smith aus Großbritannien, die ihre persönliche Bestzeit auf 10,85 Sekunden steigerte, holte sich die Studentin in 10,98 Sekunden die Silbermedaille; sie verwies dabei die Titelverteidigerin Dafne Schippers aus den Niederlanden (10,99) sowie die hochgewettete Schweizerin Mujinga Kambundji (11,05) auf die Plätze.

Lückenkemper, eine westfälische Frohnatur, hüpfte danach über die blaue Bahn, weinte, ging auf die Ehrenrunde und ließ sich vom Publikum feiern. "Ich habe jede einzelne Sekunde genossen", sagte sie über die knapp elf Sekunden, die sie unterwegs gewesen war sowie die folgende, deutlich längere Ehrenrunde.