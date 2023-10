Lionel Messi ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der Kapitän der argentinische Auswahl, die im vergangenen Dezember in Katar den WM-Titel gewonnen hatte, setzte sich bei der von der Fachzeitschrift France Football durchgeführte Wahl in Paris vor dem Norweger Erling Haaland von Champions-League-Sieger Manchester City und dem Franzosen Kylian Mbappé durch. Ilkay Gündogan landete als bester deutscher Profi auf Platz 14, Jamal Musiala kam auf Rang 26. Im vergangenen Jahr hatte Karim Benzema gewonnen den Preis gewonnen.