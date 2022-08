Interview von Javier Cáceres

Markus Krösche, 41, trug einst die Insignie eines talentierten Fußballers: 1999 wurde er mit Werder Bremen Deutscher Meister der A-Jugend - als Kapitän. Wenn man ihn fragt, warum er es als Profi anschließend nicht bis ganz nach oben geschafft hat, so sagt er, er habe seinem Talent entsprechend reüssiert: vornehmlich in der dritten und zweiten Liga mit dem SC Paderborn. Erst zum Ende seiner aktiven Karriere gelang ihm mit Paderborn der Aufstieg in die Bundesliga (2014). Später wurde er dort Manager, und er machte seine Sache so gut, dass er für zwei Jahre als Sportdirektor zu RB Leipzig weiterzog (bis Sommer 2021).