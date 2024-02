Der Krieg in Nahost überschattet auch die Schwimm-Weltmeisterschaft in Katar. "Wir haben Angst, dorthin zu fliegen", schrieb das israelische Synchronteam, das sich nur in Doha für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren kann, auf Instagram im November 2023, "wir haben Angst, dass München 1972 wieder passiert." Also ein Attentat wie bei den Olympischen Spielen in Deutschland, als elf Sportler und Betreuer der israelischen Olympiamannschaft getötet wurden. Einige Athleten verzichten deshalb auf die Reise. "Sie haben Angst, in einem Land anzutreten, das die Hochburg des Terrors ist", sagte Israels Schwimmpräsident Miki Halika dem Spiegel. Trotz der geäußerten Sicherheitsbedenken reiste Israel am Ende mit einem 16-köpfigen Team nach Doha.