Bundesliga:Köln und Trainer Baumgart trennen sich

Die Ära Steffen Baumgart beim 1. FC Köln ist beendet. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Demnach haben sich der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch beim 1. FC Union Berlin (0:2) und der 51 Jahre alten Trainer getrennt. Die sportlich Verantwortlichen, Geschäftsführer Christian Keller und Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball, und Baumgart seien "dabei gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen", wie es in der Mitteilung heißt. Über einen möglichen Nachfolger war zunächst nichts bekannt.