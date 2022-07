Von Johannes Aumüller

Im Moment des großen Triumphs verteilte Fabio Jakobsen eine ganze Reihe an Dankeschöns. Bei erfolgreichen Auftritten irgendjemandem Merci zu sagen, gehört zu den üblichen Ritualen der Sportwelt, erst recht in der Radszene. Und doch hatte es eine ganz besondere Anmutung, als der niederländische Top-Sprinter am Samstagabend nach seinem Sieg auf dem zweiten Tour-Abschnitt vor den Mikrofonen saß und zum Dankesreigen ansetzte: an die Verlobte, die Eltern und den Rest der Familie, an sein Quickstep-Team, die Ärzte und dann auch noch an einen gewissen Cor, einen 85 Jahre alten Osteopathen, "der meine Muskeln wieder zum Laufen gebracht hat".

Jakobsen, 25, selbst hat es ein "Wunder" und ein "Märchen" genannt, dass er die erste Flachetappe der Tour für sich entschied; und auch wenn der Sport solche Begriffe gemeinhin arg inflationär verwendet, so wirken sie in diesem Fall nicht vermessen. Denn über die Bilder jener packenden Zieleinfahrt von Nyborg am Samstag, da legen sich gedanklich unweigerlich jene Bilder von einer dramatischen Zieleinfahrt in Kattowice im August 2020.

Detailansicht öffnen Das Bild der Zieleinfahrt von Kattowice: Jakobsen (links) stürzt über die Absperrung. (Foto: Tomasz Markowski/dpa)

Mit 80 km/h spurteten Jakobsen und seine Konkurrenten damals eine Straße hinab Richtung Ziel, es war eine seit Jahren gefürchtete Sprintankunft, die der Veranstalter trotz aller Kritik aus dem Fahrerfeld nicht veränderte - doch diesmal endete das Vabanquespiel auf dramatische Weise. Sein niederländischer Landsmann Dylan Groenewegen kam Jakobsen zu nahe, drängte ihn von der Ideallinie und in die Absperrgitter, über die Jakobsen flog.

Es war einer der fürchterlichsten Crashs in der Historie des Radsports. Zwei Tage lag er im künstlichen Koma, viele Wochen im Krankenhaus. Jakobsen war quasi überall verletzt und wurde zigmal operiert. Mit 130 Stichen nähten die Ärzte sein Gesicht, aus Teilen des Beckenknochens formten sie einen neuen Kiefer, eine fast komplett neue Zahnreihe bohrten sie hinein.

Er habe erst wieder lernen müssen, ein Mensch zu werden, dann wieder lernen müssen, ein Fahrradfahrer zu sein, und dann wieder lernen müssen, ein Top-Sprinter zu werden, sagte Jakobsen in Nyborg. Aber durch den Sieg schließe sich ein Kreis.

Sein Sportlicher Leiter Tom Steels, früher selbst ein Top-Sprinter, hat vor der Tour einmal beschrieben, was Jakobsen so stark mache. "Er bleibt selbst in hektischen Momenten ruhig und verliert nie die Nerven", sagte er, außerdem sei Jakobsen vielseitig, könne kurze und lange Sprints fahren und auch welche, die bergauf führen und für normale Sprinter nichts mehr sind. Aber das, was ihn am meisten auszeichnet, das ist seine psychische Stärke.

Die Schmerzen auf den letzten 500 Metern? Nichts im Vergleich zu den Schmerzen auf der Intensivstation, sagt Jakobsen

Man kann sich das ja kaum vorstellen, dass ein Sportler eine solche Nahtod-Erfahrung im Kopf hat - und dann doch wieder in diesen gefährlichen Spurts mitmischt. Wie in kaum einem anderen Sport gehören im Radsport das Sturzrisiko und entsprechend schwere Verletzungen ohnehin dazu. Aber für die Sprinter gilt das alles noch auf besondere Weise, wenn sie auf den letzten Kilometern im horrenden Tempo um die besten Positionen kämpfen, hier noch einen Rivalen überholen wollen, dort noch Schulter an Schulter kämpfen, so wie es am Samstag Jakobsen kurz vor dem Ziel mit dem Slowaken Peter Sagan tat. In jedem Moment kann es da wieder zu einem Sturz kommen, aber wer in so kritischen Momenten bremst, der hat kaum noch eine Chance inmitten der rasenden Meute.

Aber Fabio Jakobsen stellt das Ganze nun so dar, dass er es nicht nur schafft, diesen Moment auszublenden, sondern dass in dem schrecklichen Moment das Fundament für seine weitere Karriere erwuchs. Der Sturz habe ihn als Person verändert. Er sei jetzt demütiger und liebe das Radfahren umso mehr; und die Schmerzen auf den letzten 500 Metern seien nichts im Vergleich zu den Schmerzen, die er auf der Intensivstation erlebt habe.

Und so ist er besser, als er es vorher jemals war. Bereits im Frühjahr 2021, also ein Dreivierteljahr nach dem Crash, stieg Jakobsen wieder ein. Bei der Spanien-Rundfahrt später im Jahr entschied er gleich drei Etappen und die Punktewertung für sich, in der ersten Hälfte der aktuellen Saison überspurtete er sieben Mal die Konkurrenten. Jakobsen war vor der Tour so stark in Form, dass die Teamleitung um Patrick Lefevere dafür sogar Mark Cavendish ausbootete, diesen ungewöhnlichen Sprinter von der Isle of Man, der seit dem Vorjahr der Profi mit den meisten Etappensiegen der ganzen Tour-Geschichte ist (34).

Detailansicht öffnen In der Form seines Lebens: Jakobsen inmitten von Gratulanten. (Foto: IMAGO/Pool/Panoramic International/Imago)

So etwas erhöht den Druck dann natürlich noch, erst recht bei Lefevere, der auch nach fast vier Jahrzehnten und über zig Dopingaffären hinweg das Quickstep-Team mit seiner gewöhnungsbedürftigen Art der Personalführung steuert. "Ich komme immer gut mit Druck zurecht, ich mag es, unter Druck zu agieren", sagt Jakobsen: "Unter Druck formt man Diamanten."

Die Tour de France 2022 ist eigentlich kein ideales Terrain für die endschnellen Pedaleure. Auf der Suche nach mehr Spannungselementen haben die Verantwortlichen die Zahl der Sprintetappen reduziert. Gerade mal sechs Abschnitte sind noch als Flachstücke ausgeflaggt, und selbst die beinhalten oft noch Schwierigkeiten, wie die bewusst windanfällige Streckenführung zum Tour-Auftakt in Dänemark. Aber Fabio Jakobsen ist offenbar in einer solchen Verfassung, dass der Sieg am Samstag nicht der letzte Teil seines Märchens gewesen sein dürfte.