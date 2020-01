Jürgen Klopp hat das Trainerduell mit Jose Mourinho gewonnen und seine eindrucksvolle Rekordjagd mit dem FC Liverpool auf dem Weg zum Titel in der englischen Premier League fortgesetzt. In der Neuauflage des Champions-League-Finals setzte sich die Elf des deutschen Teammanagers mit 1:0 (1:0) bei Tottenham Hotspur durch und erhöhte ihr Punktekonto an der Tabellenspitze auf 61 Zähler. In der langen Geschichte der Premier League hatte das in 21 Spielen bislang noch keine Mannschaft geschafft.

"Der Rekord ist etwas Besonderes, aber es fühlt sich momentan irgendwie nicht so an. Erst wenn du die Trophäe hast, ist es getan. Bis dahin müssen wir weiter kämpfen", sagte Klopp der BBC: "Unsere Konkurrenten sind stark. Pep Guardiola wird nicht aufgeben."

Tatsächlich siegte Guardiolas Meisterteam Manchester City 24 Stunden später unter anderem dank dreier Tore von Sergio Aguero zwar souverän 6:1 (4:0) bei Aston Villa und verdrängte damit Leicester City (1:2 gegen den FC Southampton) vom zweiten Platz. Doch Liverpools Vorsprung wuchs bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz auf nunmehr 14 Punkte auf den Titelverteidiger an - die erste Meisterschaft seit 1990 ist dem Traditionsklub scheinbar kaum mehr zu nehmen.

Der FC Arsenal musste unterdessen mit seinem neuen Teammanager Mikel Arteta einen Dämpfer hinnehmen. Die Gunners kamen mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil in der Startelf nicht über ein 1:1 (1:0) beim Tabellennachbarn Crystal Palace hinaus und verpassten den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze marschierten der FC Chelsea und Manchester United im Gleichschritt weiter. United setzte sich gegen Norwich City mit 4:0 (1:0) durch, Chelsea bleibt dank eines 3:0 (2:0) an der Stamford Bridge gegen den FC Burnley aber auf Rang vier mit fünf Zählern Vorsprung vor den Red Devils. Liverpool dominierte die Partie im Norden Londons und feierte den 20. Saisonsieg dank des Treffers von Roberto Firmino (37.). Tottenham blieb ohne Kapitän Harry Kane, der am Samstag erfolgreich am Oberschenkel operiert worden war, lange ungefährlich. Erst nach der Pause vergaben Heung-Min Son und Giovani Lo Celso beste Chancen.

ManCity erhielt in Birmingham mit dem in der Schlussphase eingewechselten Nationalspieler Ilkay Gündogan immerhin seine theoretischen Chancen aufrecht. Dabei überragte Torjäger Sergio Agüero mit einem Dreierpack (28., 57. und 81.). In Leicester siegten die vom früheren Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl betreuten Gäste durch einen späten Treffer von Danny Ings (82.).

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (12.) brachte Arsenal mit seinem 14. Saisontreffer in Führung. Jordan Ayew (54.), dessen Schuss David Luiz unhaltbar für Bernd Leno abfälschte, glich für die Hausherren aus. Özil wurde in der 70. Minute ausgewechselt.

Aubameyang (68.) sah Mitte der zweiten Halbzeit für ein grobes Foulspiel am Ex-Schalker Max Meyer nach Videobeweis die rote Karte. Der viermalige Nationalspieler konnte in der Folge nicht weiterspielen.